Что посмотреть в Таджикистане

Таджикистан станет еще привлекательнее для путешественников. В республике появится больше гостиниц, парковок, точек общепита. Отреставрируют и уникальные памятники архитектуры. Начнут с Гиссарского исторического заповедника, сообщает корреспондент «МИР 24» Зарина Абдуназарова.

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Гиссарская крепость – одна из визитных карточек Таджикистана. Это музей под открытом небом с историей в три тысячи лет. Древние черепки на память туристы могут забрать с собой прямо с земли. Здесь часто идут восстановительные работы в отличие от культовых мест вблизи крепости.

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«Мавзолей Махдуми Азам относится к трем периодам: 10-13-16 векам. Первая часть помещения 10 века – это мечеть, имеет крестообразную форму. Это доисламская архитектура, а в 13 веке к этой основной части добавили еще одну», – рассказал гид, заведующий отделом музея историко-культурного заповедника Гиссара Акмал Хомидов.

Рядом – купольная мечеть Сангин. В переводе – «каменная». Из этого материала – часть стен сооружения. В куполе замурованы четыре керамических кувшина без доньев. Они служили резонатором. Это улучшало акустику.

«До нашествия арабов, до 8 века, Гиссарская долина, древний город Гиссар были частью империи Сосанидов. Официальная религия империи Сосанидов была зороастризм. Здание, в котором мы находимся, до прихода арабов, до 709 года, была храмом огня», – сообщил Акмал Хомидов.

Благодаря стратегии развития туризма в Гиссарском архитектурном заповеднике скоро начнут реставрацию. Тогда и эти исторические места станут доступными для посещения. А это самая южная точка республики – Муминобад. Чилдухтарон, скалы в виде 40 девушек, всегда привлекали туристов. И теперь им есть, где отдохнуть или остановиться на ночь.

«Сегодня здесь создаются отличные условия для приема туристов. Открылась гостиница с таким же названием, это целый комплекс. Есть и люкс-номера, коттеджи и даже домики для групп туристов, украшенные в национальном стиле всех регионов страны», – отметил управляющий гостиницей Зиедали Ризоев.

В советское время сюда вел пеший маршрут. И теперь подъездные пути нуждаются в полном обновлении. Но придется потерпеть эту дорогу, ведь не раз головой можно удариться о крышу автомобиля – здесь так трясет.

В стратегии развития туризма особо выделен раздел «быстрая индустриализация». На это решили направить почти 700 миллионов рублей. Они пойдут на строительство современных санаториев, гостиниц, заведений общепита, стоянок и мест гигиены.

«Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры в туристической отрасли, а в рамках предоставленных льгот налажено тесное сотрудничество с предпринимателями и инвесторами. Для дальнейшей эффективной реализации стратегии привлекаются финансирование частного сектора, партнеров по развитию и прямые иностранные инвестиции», – заявил сотрудник Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан Ифтихор Нафуров.