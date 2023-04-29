Большинство иностранных туристов в Турции – из России

Россияне заняли первое место по количеству приехавших в Турцию за первые 3 месяца. Статистику опубликовало национальное Министерство культуры и туризма.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

В Турцию прибыло 772,6 тыс. туристов из РФ, что на 14,18% больше показателей первого квартала 2022 года. На втором месте Болгария – 523,1 тыс. человек, рост почти на 30%. На третьем – Германия, оттуда прилетело 504,8 тыс. человек (+20,66%).

Всего с января по март в страну въехало более 6,2 млн иностранцев (+26,71%) и еще почти 1,6 млн турок, которые живут за рубежом.

Отдельно министерство приводит статистику по марту. Россияне вновь заняли первое место (+31,82% по сравнению с тем же месяцем 2022 года), на втором Иран (+10,49%), далее идут Германия (+15,78%), Болгария и Грузия. Всего 2,3 млн туристов.