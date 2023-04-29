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1 час назад

Большинство иностранных туристов в Турции – из России

TourDom

Россияне заняли первое место по количеству приехавших в Турцию за первые 3 месяца. Статистику опубликовало национальное Министерство культуры и туризма.

Большинство иностранных туристов в Турции – из России
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

В Турцию прибыло 772,6 тыс. туристов из РФ, что на 14,18% больше показателей первого квартала 2022 года. На втором месте Болгария – 523,1 тыс. человек, рост почти на 30%. На третьем – Германия, оттуда прилетело 504,8 тыс. человек (+20,66%).

Всего с января по март в страну въехало более 6,2 млн иностранцев (+26,71%) и еще почти 1,6 млн турок, которые живут за рубежом.

Отдельно министерство приводит статистику по марту. Россияне вновь заняли первое место (+31,82% по сравнению с тем же месяцем 2022 года), на втором Иран (+10,49%), далее идут Германия (+15,78%), Болгария и Грузия. Всего 2,3 млн туристов.

Национальный институт статистики отмечает, что доход от туризма за первый квартал составил почти 8,7 млрд долларов. Иностранцы тратят в день 84 доллара, средняя продолжительность пребывания – 12,7 ночей.

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