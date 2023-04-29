Где ждут туристов из России

В связи со сложившейся в мире геополитической обстановкой россияне все чаще задаются вопросом, куда можно отправиться в путешествие. Помимо внутреннего туризма, который развивается в России семимильными шагами, на земном шаре есть множество стран, которые ждут российского туриста.

© Российская Газета

Об этом говорилось на Международной конференции "Современные проблемы и технологии в сфере туризма, гостиничного дела, сервиса: российский и зарубежный опыт", которую провел Институт туризма, сервиса и креативных индустрий ЮФУ. В ней приняли участие Университет Тартуса (Сирия), Университет Суэцкого канала (Египет), Ереванский государственный университет (Армения), Бухарский государственный университет (Узбекистан), а также консалтинговые центры в сфере туризма и гостеприимства Индии и Турции. Такие встречи между вузами, выпускающими специалистов турбизнеса, необходимы, чтобы оставаться в тренде самых новых технологий в области туризма и своевременно реагировать на запрос российского потребителя.

Видео дня

По словам директора института туризма, сервиса и креативных индустрий ЮФУ Сергея Горяйнова, еще когда принимали стратегические направления сотрудничества в области туризма, было понятно, что самые надежные партнеры - это страны Ближнего Востока и Средиземноморья. И сегодня это самые востребованные туристические направления у россиян.

В странах Ближнего Востока - Египте, Ливане, Сирии и других - туроператоры разрабатывают даже особые туры и экскурсии для русских.

Туристическая инфраструктура в современной Сирии ориентирована прежде всего на православных паломников из России, стремящихся увидеть древнейшие христианские святыни. Об этом рассказал Хосейн Моханнад, заведующий кафедрой управления туризмом в сирийском университете Тартуса.

А в Египте все больше студентов выбирают русский язык в качестве второго иностранного в вузе, так как для работников сферы туризма, сервиса и гостиничного дела это и вовсе первый иностранный язык, ведь Египет принимает преимущественно российских туристов, отметила Екатерина Катышева, преподаватель русского языка из Университета Суэцкого канала.

У российских туристов растет запрос "увидеть что-то кроме пирамид", и египетскими туроператорами составляются русскоязычные экскурсии по старому Каиру, пустыням, монастырям, музеям и другим местам притяжения.

"Туризм становится более клиентоориентированным и сегментированным. Никто больше не хочет создавать универсальные туры, которые бы подошли всем туристам, - отметил заведующий кафедрой туризма Роман Сухов. - Каждый затачивает свои услуги под более узкую целевую аудиторию. Туристический маршрут для молодежи включает экстремальный спорт, дайвинг и посещение самых популярных мест для фотосессий. Для семейных пар предпочтительнее гостиница, с детскими комнатами и соответствующим досугом.