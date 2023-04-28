Насладиться видами и испечь армянский хлеб: пять причин приехать в Бжни

Всего в часе езды от столицы Армении уютно расположилось одно из самых древних поселений – село Бжни. Впервые об этом месте упоминается в летописях V века. В разные времена здесь сменяли друг друга правители и даже располагалась резиденция Католикоса всех армян. Археологи находили немало уникальных предметов прошлого. Так что есть минимум пять причин приехать в Бжни.

Фото: Мир24 Мир24

Причина 1: увидеть обитель богов

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«Неприступная обитель Богов» – именно так летописцы называли крепость Бжни. Увидеть ее – первая причина приехать в село. Упоминания о крепости встречаются в летописях раннего средневековья. В разные времена она служила и дворцовым замком, и мощным оборонительным пунктом.

Территория крепости разделена на две части. Практически со всех сторон крепость защищена вертикальными природными скалами глубокого ущелья, а на северо-западе – крепостными стенами длинной около 120 метров.

По мнению историков, внутри крепости было большое поселение. В результате раскопок ученые обнаружили остатки стены средневековой церкви Сурб Хач, дворцовое помещение, амбар.

«Всего в десяти метрах от крепости есть подземный тоннель к реке. Кстати, единственный, сохранившийся в Армении. С тоннелем связана легенда. Он якобы вел в неприступный каменный храм в Бжни. Толстые стены храма надежно защищали находившихся внутри от нападений».

Во время осады монахи спускались по нему из крепости за водой. Есть предположение, что проход был очень широким, и по нему могли проезжать четырехколесные повозки. По другой версии, напротив, подземный проход был очень узким.

Причина 2: посетить древний храм Святой Богородицы

Более десяти веков колокольный звон церковного храма Сурб Аствацацин – Святой Богородицы, возвещает о начале нового дня. Увидеть эту древнюю церковь – следующая причина приехать в Бжни.

Храм был построен в 1031 году в центре поселения. На территории монастыря хранятся хачкары известных мастеров того времени.

Храм отличается очень интересной архитектурой. В центральной нише алтаря на кронштейнах расположены каменные полки. На них хранились рукописи, которые служили учебными пособиями. Ведь храм был известен еще и как «лицей Магистроса». Он являлся одним из центров образования и науки.

«Монастырь серьезно пострадал во время нашествия Тамерлана, его настоятель был убит прямо в церкви. В XV веке монастырь вернул себе былую мощь и вновь стал одним из крупных духовных и научных центров. В этот период в монастыре были созданы многочисленные рукописи, в том числе настоятель обители епископ Григор перевел Евангелие».

В восточной части деревни, на вершине скалы, рядом с современным кладбищем находится церковь Сурб Саркис, построенная в VII веке. Это самая маленькая из всех церквей Армении. Молиться в ней может только один прихожанин. При этом церковь Святого Саркиса – намоленное место, здесь чувствуется особая энергетика.

С высоты церкви Святого Саркиса открываются завораживающие виды, и село Бжни прнедстает, как на ладони. Именно здесь Сергей Параджанов снимал фрагменты фильма «Цвет граната». Здесь сохранились солнечные часы, а на стенах из туфа – древние надписи с рисунками. Каждый камень – безмолвный свидетель истории.

Причина 3: попробовать воду из источника

В Бжни много минеральных источников, и в каждом свой состав и температура воды. Большинство из них расположены высоко в горах, и добраться до них очень сложно.

«Внизу есть один родник с бурлящей минералкой, где любой желающий может бесплатно напиться лечебной водицы и даже забрать ее с собой».

Это термальный газированный источник. Вода в нем солоноватая на вкус. В ней содержится бор и кремний. Разноцветная соль, осевшая на трубе и камнях, делает картину сюрреалистичной. Так что источник привлекает еще и возможностью сделать красивое фото.

Причина 4: сесть в седло

Освоить навыки верховой езды – еще одна причина приехать в Бжни. На местном ипподроме инструктор научит держаться в седле, подскажет, как общаться с лошадью.

После инструктажа можно отправиться верхом по горным тропам. Для новичков предлагаются короткие прогулки, а для опытных наездников – маршруты посложнее.

«Есть маршруты со сложными переходами, но это только для опытных наездников. Участники должны быть здоровы и младше 55 лет, потому что перепады высот достигают почти двух тысяч метров».

Причина 5: испечь армянский лаваш и приготовить аришту

Еще одна причина приехать в Бжни – испечь лаваш. История армянского хлеба насчитывает более шести тысяч лет. Причем его рецепт не изменился: мука, вода и соль. Но есть свои секреты. Главное – быстро и с силой прикрепить тесто к стенке тонира. Для туристов здесь проводят мастер-классы.

«Когда пекут лаваш, нельзя произносить плохие слова, ругаться, быть в плохом настроении. Должны быть только положительные эмоции, добрые мысли, хорошее настроение и улыбка на лице».

В Бжни научат готовить еще одно армянское блюдо – аришта, что переводится как «лента». Для лапши тоже нужны мука, вода и соль. Тесто должно быть очень крутым. А раскатывают его, пока оно не станет прозрачным. Затем нарезают тонкие полоски и сушат.

Макароны по-армянски отличаются простотой приготовления. Рецепт передавался из поколения в поколение. Главное – сухие макароны сначала жарят в кипящем масле, и только потом варят. Дальнейших вариантов приготовления много. Традиционно лапшу по-армянски подают с чесночным мацуни. Но современные хозяйки придумывают новые соусы.