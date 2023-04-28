Отель дизайнера Карла Лагерфельда откроется в Макао
Самый амбициозный проект покойного дизайнера Карла Лагерфельда в сфере гостеприимства, роскошный отель на 271 номер в Макао, официально откроется в июне. Об этом пишет WWD.
Проект отеля, расположенного на курорте Grand Lisboa Palace Resort, был впервые представлен в 2014 году. Его открытие было отложено из-за пандемии коронавируса.
Расположенный в 20-этажной башне пятизвездочный отель Lagerfeld был полностью спроектирован покойным дизайнером, который соединил классический китайский дизайн с современной западной эстетикой. Среди удобств: лаундж-зона с 4 тыс. книг, крытый бассейн и ресторан Mesa от известного португальского шеф-повара Жозе Авилеса.
Номера и люксы занимают площадь от 60 до 350 кв. м. В номерах будут представлены вазы ручной работы, изготовленные в Цзиндэчжэне, который является центром производства фарфора уже более 1,7 тыс. лет.
«Знаете, Габриэль Шанель всегда говорила: «Я шью только те платья, которые я бы носила». А я делаю только те комнаты, в которых мне хотелось бы спать. Это так просто», — сказал Лагерфельд в 2014 году.