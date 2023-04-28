Год в новом статусе: история города Конаев

Город Конаев в Казахстане готовится к празднованию Дня единства народа страны. Вместе с этим приближается еще одна значимая дата для конаевцев. 3 мая 2022 года исполнится ровно год, как глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города. До этого 52 года казахстанцы знали его как Капшагай. После переименования населенный пункт стал также центром Алматинской области. Само решение о переименовании и переносе административного центра региона из Талдыкоргана в Конаев президент озвучил в своем послании народу Казахстана 16 марта прошлого года.

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Конаев находится на берегу Капшагайского водохранилища, на реке Или. Город расположился в 56 километрах от Алматы. Изначально населенный пункт носил название Новоилийск, однако в 1970 году указом президиума Верховного Совета Казахской ССР его переименовали в Капшагай, что в переводе с казахского языка означает «узкое ущелье» или «сжатая земля». Возникновение города связано с началом строительства Капчагайской гидроэлектростанции для экономического развития Казахской ССР. Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Конаев в 1969 году заложил первый камень под фундамент гидроэлектростанции, а в июле 1970 года поселок Новоилийск стал относиться к категории городов областного подчинения и было принято решение присвоить ему название – Капшагай.

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В первые годы своего существования в городе и его окрестностях активно создавалась промышленная инфраструктура. В полную мощь начали работать различные фабрики. Фарфоровый завод, предприятия по производству железобетонных конструкций, высокоточных приборов, элеватор, хлебозаводы, маслозаводы, рыбообрабатывающий комплекс. Также началось активное строительство домов, город стал застраиваться.

В марте 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу предложил разделить Алматинскую область на Жетысускую и Алматинскую. Центром Алматинской области стал Капшагай, его глава государства предложил тогда переименовать в город Конаев.

«Жители области в основном проживают в пригородах Алматы. При этом из Талдыкоргана непросто решать проблемы Узынагаша или, например, Талгара. К тому же людям приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до областного центра. Учитывая эти и другие обстоятельства, предлагаю разделить данную область на Жетысускую и Алматинскую. Центром Алматинской области станет Капшагай, а Жетысуской – Талдыкорган. Считаю, что эти шаги придадут мощный импульс развитию данного региона. Город Капшагай тесно связан с выдающейся личностью в истории нашего народа – Динмухамедом Конаевым. И если общественность предложит назвать этот город его именем, я поддержу такую позицию», – сказал тогда в своем послании народу Казахстана глава государства.

И большинство жителей идею президента поддержали. Выступали «за» и местные власти. Администрация города сразу сообщила, что несмотря на это, в обязательном порядке будет создана специальная комиссия и пройдут встречи с населением, так как важно учитывать мнение всех горожан.

К слову, многие поддержали решение президента о переносе центра Алматинской области в Капшагай. По мнению горожан, таким образом в городе появится больше рабочих мест, и он станет местом притяжения не только казахстанцев, но и гостей страны.

Кстати, Конаев и до своего переименования считался одним из самых популярных мест отдыха для казахстанцев. В туристическом направлении он стал развиваться в начале 2000-х. Сезон отдыха начинается летом. Сюда вот уже долгие годы любят приезжать, чтобы покупаться в водохранилище, позагорать, сделать красивые фотографии и порыбачить. Зон отдыха на берегу водохранилища очень много, это место активно застраивается. На въезде в город также есть свой небольшой Лас-Вегас. Едут в Капшагай не только за отдыхом, но и за развлечениями, так как в городе открыта крупная игровая зона, где каждый может испытать свою удачу. Капшагай, казино которого достаточно развиты, – отличная альтернатива для тех, кто не может отправиться в Лас-Вегас. Сейчас большинство игорных заведений здесь уже не функционируют, однако есть те, которые до сих пор остаются местом притяжения казахстанцев. Для удобства горожан в ноябре 2022 года запустили пригородный поезд сообщением Конаев – Алматы.