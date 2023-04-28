Средняя стоимость летнего тура за рубеж составляет 90 тыс. руб

Такая стоимость тура включает в себя размещение в отелях категории четыре и пять звезд с системой «все включено».

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В предстоящем летнем сезоне путевка на 10 дней за рубеж обойдется российским туристам в 80-90 тысяч рублей на одного человека. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Отмечается, что такая стоимость тура включает в себя размещение в отелях категории четыре и пять звезд с системой "все включено". При этом россиянам доступны и более бюджетные варианты отдыха, например, от 40 до 60 тысяч рублей.

Эксперт сообщила, что цены могут еще снизиться, если спрос на зарубежные туры будет не очень высоким. То же самое касается и авиабилетов.