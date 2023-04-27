Каким прогнозируют туристический сезон в Беларуси

Более двух десятков туристических объектов возведены в Беларуси в преддверии грандиозного спортивного форума - II Игр стран Содружества, которые запланированы в республике на первую половину августа.

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Опираясь на данные статистики, заместитель министра спорта и туризма Олег Андрейчик 27 апреля на пресс-конференции подтвердил, что в туристической отрасли наблюдается положительная динамика. "Многие туры уже почти распроданы, что свидетельствует о повышенном интересе к стране белорусского и иностранного туриста", - отметил функционер.

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Поясняя возросший интерес к посещению Синеокой, он сообщил, что в стране заметно совершенствуется туристическая инфраструктура, проводятся работы по модернизации, ремонту и строительству объектов. Только в истекшем году, по его данным, были возведены 25 новых объектов туризма. Среди них две гостиницы, одна база отдыха, 14 объектов питания, пять объектов размещения и три агротуристических комплекса.

Кроме того, были осуществлены и работы по реконструкции и капитальному ремонту 75 объектов. А в этом году предстоит модернизировать еще почти 60 туристических центов. В "15 гостиницах будут проведены капитальные ремонты, 12 санаторно-курортных учреждений усовершенствуют свою базу", - уточнил заместитель министра.

А поскольку большое значение в развитии данной сферы имеют познавательный отдых, в текущем году в РБ появилось, констатировал Андрейчик, "211 новых туристических маршрутов. Развиваются сплавы на байдарках и велосипедный туризм. Востребован и медицинский туризм. Предложений много, поэтому каждый сможет найти себе достойный и качественный отдых", - убежден он.

Сейчас все историко-культурные, архитектурные объекты готовятся к новому сезону. "Используются современные технологии по бронированию и продвижению культурных объектов, уделяется большое внимание продвижению событийных мероприятий", - поделился новинками туристического бизнеса заместитель министра.

Кстати, по его данным, в прошлом году в РБ было подготовлено несколько сот профессиональных экскурсоводов. И сейчас в стране насчитывается 1050 экскурсоводов по разным направлениям и порядка 150 гидов-переводчиков. При этом министерство ставит задачу увеличивать их количество и надеется, что в каждом регионе будет свой квалифицированный специалист, заверил Андрейчик.

Он также обратил внимание и на рост потока путешественников. "В прошлом году в страну въехало 4,8 млн туристов, из них более 90 процентов - представители Союзного государства. Экспорт туристических услуг за 2022 год составил $180 млн. Кроме того, за первый квартал текущего года цифры по экспорту увеличились на 130-140 процентов к аналогичному периоду 2022 года", - пояснил замминистра. Кроме того, по его данным, на 6-7 процентов возросло число туристов, которые въезжают по безвизу из Польши и стран Прибалтики.

Что же касается санаторно-курортного отдыха, добавил Андрейчик, то с начала года загрузка санаториев составляет более 90 процентов. Сейчас в здравницах, уточнил он, отдыхают около шести тысяч иностранцев.