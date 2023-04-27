5 лайфхаков для постояльцев отелей, о которых знают единицы

Большинство из нас хотя бы раз останавливалось в отелях. Но мало кто знает о том, что пребывание в гостинице может быть куда приятнее и выгоднее, если иметь в арсенале несколько лайфхаков.

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Они помогут сэкономить и выручат в самых непредвиденных ситуациях.

Подробнее об этих лайфхаках – в материале "Рамблера".

Бронируйте номер напрямую

Если вы забронируете размещение на сайте отеля или по телефону, а не через сторонние сервисы, вероятнее всего вам удастся сэкономить. К тому же сервисы-посредники иногда дают сбои, из-за чего ваша бронь может попросту не сохраниться.

Сохраните номер сотрудника рецепции

Если вам понадобится решить какой-то вопрос (например, разобраться с неработающим кондиционером или заказать завтрак в номер), вы сможете сделать это, написав администратору в мессенджер. Это куда удобнее, чем звонить сотруднику по телефону.

Дополнительные принадлежности

Если вам не хватает шампуня, мыла или комплементарной воды, просто попросите у горничной несколько дополнительных единиц. Зачастую их предоставляют совершенно бесплатно.

Лучший номер

При заселении в отель попросите сотрудника гостиницы показать вам все свободные номера. Порой более просторные номера или номера с лучшим видом стоят тех же денег, и вам даже не придется переплачивать.

Закуски