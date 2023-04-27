5 лайфхаков для постояльцев отелей, о которых знают единицы
Большинство из нас хотя бы раз останавливалось в отелях. Но мало кто знает о том, что пребывание в гостинице может быть куда приятнее и выгоднее, если иметь в арсенале несколько лайфхаков.
Они помогут сэкономить и выручат в самых непредвиденных ситуациях.
Подробнее об этих лайфхаках – в материале "Рамблера".
Бронируйте номер напрямую
Если вы забронируете размещение на сайте отеля или по телефону, а не через сторонние сервисы, вероятнее всего вам удастся сэкономить. К тому же сервисы-посредники иногда дают сбои, из-за чего ваша бронь может попросту не сохраниться.
Сохраните номер сотрудника рецепции
Если вам понадобится решить какой-то вопрос (например, разобраться с неработающим кондиционером или заказать завтрак в номер), вы сможете сделать это, написав администратору в мессенджер. Это куда удобнее, чем звонить сотруднику по телефону.
Дополнительные принадлежности
Если вам не хватает шампуня, мыла или комплементарной воды, просто попросите у горничной несколько дополнительных единиц. Зачастую их предоставляют совершенно бесплатно.
Лучший номер
При заселении в отель попросите сотрудника гостиницы показать вам все свободные номера. Порой более просторные номера или номера с лучшим видом стоят тех же денег, и вам даже не придется переплачивать.
Закуски
Зачастую путешественники уверены, что в хостелах бесплатны только кофе и чай. Однако нередко в стоимость номера также входят закуски, которые можно найти на общей кухне. Например, печенья, хлопья или другие снеки.