Названа разница между отдыхом в Турции и Египте в 2023 году

Издание "СтарХит" попыталось разобраться, что лучше для отдыха - Турция или Египет.

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В Египте доступен круглогодичный отдых в тёплых условиях. В Турцию лучше планировать поездку с июня по октябрь.

Что касается цен, то обычно Египет всегда был дороже Турции. Но этим летом поехать в Египет будет дешевле. В среднем стоимость тура на двоих в Египет обходится в 174 000 рублей, а в Турцию — примерно 200 000.

В Турции указанная звездность отелей может не совсем соответствовать действительности. В Египте есть четкая сертификация отелей.

Многие любят Турцию, так как для детей есть все от меню до детских площадок. А вот в Египте не во всех отелях есть аквапарк.

Многие любят Египет из-за Красного моря, которое считают одним из самых чистых в мире, а его флора и фауна поражают.