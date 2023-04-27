«Повсюду извергаются клубы ядовитого дыма»

У большинства путешественников Индонезия в основном ассоциируется со сказочным островом Бали — с черными пляжами, густыми джунглями и роскошными виллами. Однако помимо Бали в республике скрыто огромное количество островов-жемчужен: Ломбок, Комодо, Нуса-Пенида, Гили и, конечно, Ява.

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Последний считается главным островом всего государства и совершенно не похож на другие. Как только оказываешься на нем, понимаешь, насколько контрастна Индонезия.

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Российская путешественница Ника Гавриленко отправилась в восточную часть Явы и рассказала «Ленте.ру» о том, чем она удивляет туристов и почему может быть опасна.

Дикий дикий Восток

Добраться до Явы можно несколькими способами: на самолете, паромом или купить билет на автобус с Бали, в маршрут которого входит и паром. Главной целью моей поездки было увидеть самые красочные вулканы — Иджен и Бромо. И чтобы не волноваться о транспорте, мы с подругами арендовали на все путешествие машину с водителем. Личное авто на пятерых обошлось в 26 тысяч рублей на пять дней.

Местные жители называют Яву пороховой бочкой. Здесь 120 вулканов, 30 из которых — действующие. А еще Ява занимает рекордное первое место среди самых густонаселенных островов планеты: по информации на 2020 год, его население составляет около 152 миллионов человек (56 процентов всего населения Индонезии). Получается, на небольшом острове — всего тысяча километров в длину — проживает столько же людей, сколько в обширной России.

152 млн человек проживает на острове Ява.

Все дело в том, что на западе Явы располагается столица страны — Джакарта, поэтому остров считается экономическим и политическим центром Индонезии. В Джакарте, как и подобает мегаполису, вокруг сплошь бетонные джунгли: высотные здания, торговые и бизнес-центры, магистрали, шум и грязь большого города. Но помимо столицы, где туристу особо нечего делать, кроме прогулок и шоппинга, на острове Ява есть множество потрясающих мест, которые точно стоит посетить.

Первое из них — Национальный заповедник Де Джаватан. Неофициально его называют Волшебным лесом. И как только попадаешь туда, сразу понимаешь, почему. Среди огромных деревьев трембези, покрытых растениями и травой, чувствуешь себя героем фильма «Аватар» — заросшие ветви вздымаются высоко в небо и, сплетаясь, рисуют красивые узоры.

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В лесу очень влажно и душно, да и долго по заповеднику не погуляешь из-за армии комаров, которая преследует посетителей. Но без впечатлений и эффектного снимка вряд ли кто-то сможет уехать оттуда. Мы провели в Де Джаватан в общей сложности около часа: этого хватило, чтобы сделать красивые снимки на фоне могучих деревьев, немного побродить по тропинкам и насладиться видами.

Вход в Национальный заповедник платный, но позволить себе его может каждый. В переводе с индонезийской рупии билет обходится в сто рублей.

«Если почувствуешь себя одиноко, приходи сюда»

Самая главная локация острова, ради которой сюда едут большинство туристов, — вулкан Иджен. По сути, это одна из опаснейших достопримечательностей в мире, ведь в сердце горы спрятано крупнейшее в мире серное кислотное озеро ярко-бирюзового цвета. Активный вулкан постоянно извергает клубы серного ядовитого дыма. Для восхождения на вершину туристам даже требуется респиратор, однако дышать с ним ненамного легче. Многие советуют просто задержать дыхание, когда голову накрывает серное облако.

Чтобы осуществить восхождение, лучше селиться неподалеку от вулкана. Мы, например, остановились в гестхаусе Sawah Ijen за 2000 рублей в сутки. Прямо из номера открывался красивый вид на гору и в стоимость входил завтрак, который утром нам заботливо упаковали в контейнеры.

Само восхождение начинается глубокой ночью, и тут есть два варианта программы. Те, кто хотят увидеть синие огни горящей серы (уникальное природное явление, возникающее в результате сгорания сернистых газов), стартуют на вулкан уже в 12 ночи. Но обычно застать синие огни можно с конца весны по конец лета.

Большинство же туристов поднимается на Иджен, чтобы встретить там рассвет. Они выходят в три часа ночи. Подъем на вершину вулкана занимает чуть больше часа. Температура постоянно меняется: становится то жарко, то холодно, поэтому лучше взять с собой теплые вещи. Их можно арендовать и у подножия горы, однако они могут быть грязными и ношенными не один раз.

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Из-за всех этих нюансов подъем кажется тяжелым, особенно неподготовленным туристам, однако как только оказываешься на вершине, все страдания окупаются с лихвой. Перед глазами появляются залитые рассветными лучами сморщившиеся горы, бирюзовое озеро, как с картинки, и желтая сера, пускающая в небо белые облака, — словно на Марс попадаешь.

«Если почувствуешь себя одиноко, приходи сюда, и твое одиночество покинет тебя навсегда», — говорят местные жители.

Дело в том, что Иджен с индонезийского переводится как «одинокий», и, чтобы справиться с этим чувством, считается, что достаточно подняться к вулкану.

Вулкан для жертвоприношений

Еще одно уникальное место Явы — Национальный парк Бромо-Тенгер-Семеру. Ближайшая к нему деревушка, в которой можно остановиться на ночлег, — Cemoro Lawang. Найти здесь размещение в гестхаусе можно за 500 рублей. Но первое, что бросается в глаза, — то, что Cemoro Lawang совершенно не туристическое место. В деревне почти нет приличных кафе и продуктовых магазинов, а местные жители плохо или совсем не говорят по-английски. Это необходимо учитывать при планировании поездки.

Кстати, ночные подъемы — это классическая история в программе любого вулкана как на Бали, так и на Яве. И этот раз был не исключением. Поэтому в три часа ночи возле отеля нас уже ожидали водитель и гид, которые должны были доставить нас на смотровую площадку, чтобы встретить рассвет. С нее можно увидеть сразу три главных достопримечательности парка: гору Семеру — самый высокий вулкан острова Ява (3,7 тысячи метров), кальдеру древнего вулкана Тенгер и вулкан Бромо, ради которого и затевается путешествие сюда.

Особенность Бромо в том, что последние десятки лет он находится в постоянной вулканической активности — из его жерла исходят клубы сернистого газа. Фотографии получаются совершенно неземные.

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Однако план встретить рассвет «на другой планете» может легко провалиться, ведь погода на Яве очень переменчива, особенно в вулканической части острова. Из-за дождя, который шел всю ночь, на вершине смотровой площадки мы оказались в облаке непроглядного тумана. Пришлось сразу ехать к самому Бромо в надежде на то, что вскоре туман рассеется.

У подножия Бромо туристам предлагают устроить восхождение не пешком, а на лошадях. За путь в обе стороны просят чуть больше тысячи рублей. Но на самом деле подъем на вулкан совсем несложный и занимает всего полчаса неспешной прогулки, поэтому лошади здесь не нужны.

К сожалению, увидеть кратер и прогуляться по его кромке у нас так и не вышло. К самой вершине можно подняться по лестнице, и как только мы стали по ней взбираться, нас окутало туманом, глаза стали слезиться от едкого дыма, и на полпути мы развернулись.

Как и для восхождения на Иджен, на Бромо обязательно стоит захватить маску или респиратор, защищающие лицо от пепла и едкого дыма. Не всегда есть возможность арендовать их на месте, поэтому лучше позаботиться об этом заранее. Также сюда нужно взять теплую одежду: на смотровой площадке и вершине вулкана, продуваемой ветром, легко замерзнуть.

Чтобы не рисковать с погодой, желательно приезжать к Бромо в сухой сезон, который длится с мая по сентябрь. Иначе есть большая вероятность попасть под дождь или вместо вида на горы увидеть белую стену тумана.

Ну а те, кому не повезло с погодой, могут отправиться еще в одно место неподалеку. Дело в том, что здесь обитает народ тенггеры, который исповедует индуизм (хотя Индонезия на 88 процентов мусульманская страна). У подножия вулкана Бромо располагается маленький индуистский храм Пура Лухур Потен, и тенггеры приходят в него за божьим благословением. А еще они ежегодно устраивают жертвоприношения, бросая в жерло вулкана еду, растения и животных (кур, коз и даже коров), пытаясь задобрить богов. Так что Бромо издавна считается местом для совершения индуистских ритуалов, и даже туристам по дороге к вулкану предлагают купить венок из сушеных цветов и трав, чтобы бросить его в жерло.

Разноцветные трущобы

Но Ява богата не только природными локациями. Именно здесь расположена знаменитая разноцветная деревня Джодипан, крыши и стены домов в которой выкрашены в яркие цвета. У поселения очень вдохновляющая история. Раньше этот район, представляющий из себя трущобы, был в упадническом состоянии, поэтому власти города хотели снести его, а жителей переселить в другое место.

Однако в июне 2016 года несколько студентов из университета Маланга пришли к местным управителям со встречной идеей — полностью изменить облик деревни в надежде привлечь туристов и сделать из нее достопримечательность. Идею поддержали и выделили необходимую сумму на окрашивание стен. Задумка сработала и про Джодипан заговорил весь мир.

Вход в деревню стоит всего 50 рублей, и в эту стоимость входит самодельная игрушка-брелок. Но даже сувениры и яркие постройки поражают не так сильно, как сами местные жители — невероятно добрые и улыбчивые. Видя туристов, они непременно начинают приглашать их к себе домой и всячески показывать, что рады гостям.

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Однако финансовое положение жителей деревни не такое радужное, как их дома. Месячная зарплата местного воспитателя — 250 рублей, не считая премий от государства. Работница скромно пожимала плечами и объясняла: «Еду покупает муж, жилье у нас есть, мне на все хватает. Главное, что я помогаю детям».

Люди в Джодипан живут действительно бедно, и, несмотря на выкрашенные в яркие цвета стены, трущобы остаются трущобами. Женщины готовят еду на улице в огромных казанах, семьи ютятся в маленьких ветхих квартирах-коробочках, в которых зачастую всего два помещения: уборная и спальня.

Но, несмотря на все тяжести жизни, счастливая улыбка все равно не сползает с лиц джодипанцев. Кажется, будто они по-настоящему познали буддизм, поскольку радуются тому, что имеют, и не гонятся за иллюзорным богатством.

Тысяча водопадов

Завершающей точкой путешествия стал незабываемый спуск с многоуровневого водопада Тумпак-Севу (в переводе с индонезийского — «тысяча водопадов»). Он расположен у подножия самого высокого действующего вулкана на острове — Семеру. Кстати, название водопада говорит само за себя — в обрыв по всему периметру с высоты 120 метров стекает множество маленьких ручейков. Непередаваемое зрелище.

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Но самым запоминающимся опытом стал крутой спуск к самому дну каньона. К подножию водопадов ведут два пути: западный и восточный. Второй — более удобный и приспособленный для туристов, все лестницы имеют поручни и страховочные тросы. А западный — для настоящих любителей экстрима. Как жаль, что нас об этом никто не предупредил.

Мы шли без страховки по опаснейшим узким лестницам, примотанным к деревьям и порой свисающим над обрывом. Во многих местах поручней либо не было, либо они заржавели и сломались. Где-то приходилось хвататься за ветки деревьев, чтобы скатиться или спрыгнуть на следующую ступеньку, а где-то — представить себя альпинистом, спускаясь по тросам и цепляясь ногами за скользкие камни.

Весь спуск по западному пути занимает около часа. Разумеется, сумка и вся одежда промокают насквозь, поэтому дождевик здесь будет очень кстати.

Зато здесь скрыта маленькая голубая лагуна с водой изумрудно-голубого цвета — жемчужина Тумпак-Севу. Возле этой лагуны можно устроить привал и фотосессию. Снимки получаются очень эффектными. Но водопады лучше тоже посещать в сухой сезон. Во время дождей здесь становится слишком скользко и опасно.

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