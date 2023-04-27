В горной Аджарии подготовились к приему туристов

До официального начала туристического сезона в Аджарии чуть больше месяца. Тем не менее к приему гостей уже готовы даже в самых отдаленных уголках региона. Отдыхающих интересует не только Причерноморье, но и достопримечательности, скрытые в горах, традиции и обычаи местных. В дальний поход отправился и корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Фото: Мир24 Мир24

Попасть в отдаленные живописные села можно двумя способами: пешком – это два-три часа по крутым трассам – или на канатной дороге. Воздушному пути почти полвека: без опор, над пропастью, зато восемь минут и ты на месте. Для туристов – риск и экстрим, для местных – привычный транспорт.

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«Отправили вагон на обновление в Тбилиси, на авиазавод. Теперь он как новенький. Что касается воздушной магистрали, то она прошла экспертизу: полностью соответствует требованиям безопасности», – заверил руководитель транспортного отдела местной администрации Эмзар Абуладзе.

Кстати, этот вагон после ремонта минувшим летом случайно встретила съемочная группа на набережной Тбилиси.

Туристам предлагают остановиться в семейных мини-отелях и хостелах. Теперь они есть почти в каждом доме. Для гостей предусмотрено все необходимое: удобства, питание, интернет. Средний чек – полторы тысячи рублей в сутки на человека. Завтрак включен.

«Я в прошлом году открыла мини-отель, и в этом году мне пишут те, кто уже побывал здесь. Забронированы конкретные даты. Поступают новые заявки», – рассказала местная жительница Римма Болквадзе.

Регион горной Аджарии в год принимает десятки тысяч туристов. Сюда приезжают и на пару дней, и на весь отпуск. И если гости из-за рубежа только знакомятся с этим краем, то для местных он давно в числе популярных.

«Для любителей пикников мы организовали специальные места. Оборудованы смотровые площадки. Кроме того, составлен маршрут по музеям и достопримечательностям», – сказал представитель местной администрации Надим Васадзе.