Башни, пляжи и плантации чая: куда отправиться в отпуск летом

Близится лето — пора отпусков, а это значит, что многие россияне уже начали задумываться, где отдохнуть. Несмотря на некоторые ограничения, которые действуют для российских туристов, остается много стран, куда можно отправиться в путешествие. Так, например, можно поехать в другие страны СНГ, а также Африки или Азии. Мы собрали несколько вариантов, которые подойдут для поездки

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Погулять по Баку

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Баку можно назвать поистине городом контрастов, где вокруг средневековых памятников за последние десятилетия появилось много современных сооружений.

В Старом городе — Ичери-шехер, который находится в центре азербайджанской столицы, расположена Девичья башня (азерб. "Гыз галасы"). Сегодня от нее до моря несколько сотен метров, но были времена, когда вода подступала к самому зданию. Вокруг этой достопримечательности ходит много легенд. Одна из них гласит, что Девичья башня так называется потому, что здесь из-за несчастной любви свела счеты с жизнью девушка.

А рядом с башней в Ичери-шехер находится Дворец ширваншахов — бывшая резиденция правителей средневекового государства Ширвана. Он включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года. Такую достопримечательность точно не стоит обходить стороной. Там можно погулять по старинным улочкам и купить ковер. Также здесь буквально на каждом углу мужчины играют в нарды и пьют чай из специальных стаканов — армудов. Выглядит это довольно колоритно. Примечательно, что некоторые сцены из фильма "Бриллиантовая рука" снимали как раз в Ичери-шехер. Именно там Семен Семеныч поскользнулся на арбузной корке и очнулся в гипсе с драгоценностями.

Наряду со старинными достопримечательностями в городе появилось огромное количество свежих точек притяжения туристов. Например, Центр Гейдара Алиева или Азербайджанский национальный музей ковра. А при прогулке по Бакинскому приморскому бульвару в глаза бросаются высочайшие здания в Азербайджане — "Пламенные башни", которые в темное время суток подсвечиваются в цвета национального флага и языков огня.

Однако насыщенную программу в городе можно совместить с пляжным отдыхом на берегу Каспийского моря. Недалеко от Баку есть много как платных, так и бесплатных пляжей. Считается, что лучшее побережье — в поселке Шихово. Там стоит обратить внимание на бесплатный пляж Eldorado. Заплатить придется лишь за аренду зонта.

Детали поездки: россияне могут въехать в Азербайджан по загранпаспорту — виза для поездки не нужна. Коронавирусные ограничения для туристов также были сняты 28 марта 2023 года. Авиабилет из Москвы в Баку в летние месяцы стартует от 17 тыс. рублей (по данным российских агрегаторов на момент публикации материала).

Отдохнуть на курортах Казахстана

Наслаждаться пляжным отдыхом можно и на противоположном берегу Каспия — в казахстанском городе-порту Актау. Раньше мало кто выбирал это направление для путешествия, но сегодня оно набирает популярность. Туристический сезон длится с мая по октябрь. В июле–августе вода на побережье прогревается до +24 °C. Здесь можно не только искупаться в море, но также встать на сапборд, прокатиться на яхте и даже погрузиться с аквалангом, чтобы увидеть краснокнижного каспийского тюленя.

У желающих отдохнуть на побережье достаточно большой выбор пляжей. Один из них называется "Марракеш". Вход на него свободный, заплатить придется только за лежаки, а также пользование душевыми и раздевалками. Еще один бесплатный пляж — "Манила". Один из самых популярных как у местных жителей, так и у туристов. Заплатить отдыхающим придется за парковку, аренду шезлонга, душ, туалет и другие удобства.

Еще один пляж в Актау — "Нур Плаза". Вход на него также свободный. Однако на всей его территории действуют необычные правила. Например, если человек захочет взять с собой еду, то ему нужно уточнить, на какую половину ее можно брать. Дело в том, что пляж разделен на две части и на одну из них продукты проносить с собой нельзя.

Если же есть желание не только нежиться под солнышком, но и посмотреть достопримечательности, то первое, куда стоит отправиться, это на Скальную тропу. Она считается одним из популярнейших маршрутов в Актау и представляет собой пешеходную дорожку между морем и скалами. Еще одно интересное место для посещения — подземная мечеть Бекет-ата. Правда, добраться до нее непросто — сначала придется преодолеть сотни километров по пустыне, а потом несколько километров пройти пешком, но виды того стоят. Кстати, сюда приезжает много паломников.

Детали поездки: для граждан России виза в Казахстан не нужна, а ковидные ограничения были отменены еще прошлым летом. В июне и июле билет из Москвы в Актау стартует от 15–17 тыс. рублей, в августе за него придется заплатить не менее 20 тыс. рублей (по данным российских агрегаторов на момент публикации материала).

Если решите взять тур, то пакет на двоих в трехзвездочный отель на семь ночей с завтраком будет стоить от 100 тыс. рублей, а за отель "пять звезд" придется заплатить от 120 тыс. рублей.

Посмотреть древние достопримечательности Узбекистана

В Узбекистане также находится огромное количество достопримечательностей, которые расположены в разных уголках страны. Стандартного отпуска может не хватить, чтобы успеть посетить все главные красоты, поэтому, отправляясь в путешествие, стоит выбрать несколько направлений и познакомиться с ними более тесно.

Первая возможная остановка — это, конечно, столица — Ташкент. Когда-то через этот город пролегал Великий шелковый путь — караванная дорога, которая связывала Восточную Азию со Средиземноморьем в Античности и в Средние века. Следы тех времен сохранились в городе и сегодня.

Как правило, внимание путешественников привлекают многочисленные мечети и восточные базары. Так, главной святыней считается мечеть Тилла-Шейх, которая входит в состав религиозного комплекса Хазрати Имам. Несмотря на то что она не самая крупная, местные считают именно ее духовным центром города. А если говорить про базары, то особой аутентичностью выделяется рынок "Чорсу", который раскинулся под большим и красивым голубым куполом. Там можно купить как свежие овощи и фрукты, так и изделия из кожи и сувениры. И стоит запомнить, что торг абсолютно уместен!

Приезжая в Узбекистан, также следует обратить внимание на Самарканд — один из древнейших городов в мире, чья история начинается в VIII веке до н.э. А в конце XIV столетия легендарный завоеватель Тамерлан сделал его столицей своей империи.

Отправляясь туда, первым делом следует осмотреть ансамбль Шахи Зинда — живописный комплекс мавзолеев самаркандской знати. Он декорирован майоликовыми плитками и резной мозаикой. Это место однозначно понравится любителям красивых фотографий.

Стоит также посетить мечеть Биби-Ханым, украшенную изразцами, росписями и резным мрамором. Считается, что это здание построили по приказу Тамерлана сразу после возвращения из Индии, где он одержал победу. Названа эта святыня в честь его любимой жены.

Детали поездки: путешественникам из России виза в Узбекистан не нужна, коронавирусные ограничения для прибывающих также больше не действуют. Билет из Москвы в Ташкент в летний период стоит от 10 тыс. рублей. А добраться из узбекской столицы до Самарканда можно несколькими путями: на машине, на поезде — билеты стартуют примерно от 800 рублей, на автобусе — за 400 рублей или самолете — за 1,7 тыс. рублей (по данным российских агрегаторов на момент публикации материала).

Освоить дайвинг на Хайнане

Если же хочется посетить более экзотичное место, то стоит отправиться на остров Хайнань, расположенный на юге Китая. Из-за того что он находится на одной широте с Гавайскими островами, его зачастую называют "Восточными Гавайями". Это место считается одним из лучших для пляжного отдыха в Поднебесной. Здесь уникальный тропический климат и почти 300 солнечных дней в году.

Береговая линия Хайнаня протянулась на 1,5 тыс. км. Обычно здесь не выделяют конкретные пляжи, а разделяют побережья по названиям бухт. Три самые популярные и известные — это Ялунвань (Ялонг-Бэй), Дадунхай и Саньявань (Санья-Бэй).

Последняя очень популярна у туристов и местных жителей. В высокий сезон здесь достаточно многолюдно, но из-за того, что длина пляжа составляет порядка 17 км, места хватит для всех. Бухта Дадунхай считается более престижной. Чаще здесь останавливаются состоятельные отдыхающие. Береговая линия здесь значительно короче — всего 3 км, а вот инфраструктура стандартная и ничем не отличается от того же Саньяваня. Ялунвань же привлекает любителей дайвинга из-за близости коралловых рифов. Береговая линия здесь раскинулась на 6 км. Песок белый, вода лазурная и вход пологий и комфортный.

Однако помимо пляжного отдыха на острове есть и другие интересные для туристов места. Например, можно отправиться на "Остров обезьян", где обитает около двух тысяч гуансийских макак, в парк "Олень повернул голову" — главную туристическую достопримечательность города Санья или к потухшему вулкану Ма-Ань в Национальном кратерном геологическом парке Шишань. Кроме того, остров славится своими плантациями кофе, чая и фруктов. Турфирмы охотно устраивают по ним экскурсии с гидом.

Детали поездки: с середины марта для туристов из России вновь заработал безвизовый въезд на Хайнань, который ранее приостановили из-за пандемии. Правда, в КНР еще не отменили ковидные ограничения. Для въезда необходимо сдать ПЦР-тест не ранее чем за 48 часов до вылета. Пассажирам прямых рейсов из России вместо него можно сдать экспресс-анализ на антиген. Кроме того, придется заполнить анкету о состоянии здоровья и внести результат теста на ковид на специальном сайте.

Билеты из Москвы в город Санья в июне стартуют от 26 тыс. рублей, а в июле и августе за них придется отдать не менее 34 тыс. рублей (по данным российских агрегаторов на момент публикации материала).

На все вышеперечисленные пляжи можно приехать самостоятельно и взять в аренду шезлонги, зонты и оборудование для водных видов спорта. Но также можно купить тур и останавливаться в отелях прямо на побережье. Обойдется такое путешествие за двоих на семь ночей в трехзвездочном отеле в сумму около 120 тыс. рублей, в четырехзвездочном — от 180 тыс. рублей, а в пятизвездочном — около 200 тыс. рублей.

Увидеть буддийские святыни на Пхукете

Таиланд — одно из самых популярных направлений для отдыха как зимой, так и летом. Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов из разных уголков мира. А на расположенном на юге страны острове Пхукет находятся как интересные достопримечательности, так и, пожалуй, одни из лучших пляжей.

Приезжая сюда, стоит обязательно полюбоваться на 45-метровую статую Большого Будды. Она виднеется практически с половины острова и считается его главной достопримечательностью. Наряду с ней заслуживают посещения и другие буддийские святыни. Например, особое внимание можно уделить 250-летнему храму Золотого Будды — Ват Пхра Тонг. Он примечателен тем, что здесь находится статуя Будды, у которой видны только голова и плечи. По легенде, она просто возникла из-под земли, а с теми, кто пытался ее раскопать, случались несчастья.

Природа Пхукета удивляет не меньше. Одним из самых живописных мест считается национальный парк "Сиринат". В его состав входят четыре пляжа, черепашья деревня, аквапарк и т.п. Эта заповедная зона, которую зачастую называют жемчужиной Пхукета, занимает 22 кв. км прибрежных земель и 68 кв. км моря.

И конечно же, на Пхукет прилетают ради белоснежного песка и лазурной воды. Здесь огромное количество пляжей: Банг-Тао, Най-Харн, Камала, Лаян, Я-Нуи и множество других. Этот остров — отличное место, где получится совместить пляжный отдых и культурную программу.

Детали поездки: россияне могут находиться в Таиланде без визы 30 дней. В стране также отменили все коронавирусные ограничения. Билет из Москвы на Пхукет на летние месяцы стоит от 32 тыс. рублей (по данным российских агрегаторов на момент публикации материала). Прилететь на остров можно самостоятельно или же приобрести тур. Цены на путевки на летний период в трех- или четырехзвездочный отель стартуют от 170 тыс. рублей на неделю, а тур в пятизвездочный отель — от 200 тыс. рублей на семь дней.

Побывать в самом большом городе Индии

Еще одно не менее экзотическое место, которое способно удивить даже самого заядлого путешественника, — это Индия. Как правило, говоря об этой стране, люди представляют пляжи Гоа. Однако стоит обратить внимание на город Мумбаи, который раньше назывался Бомбеем. Это самый крупный по численности населения город в стране.

Одним из самых красивых его мест по праву считаются Ворота Индии — триумфальная арка высотой около 26 м. Стоит она в городской гавани. Строили арку в честь визита в страну в 1911 году английских монархов — короля Георга V и его супруги Марии. Однако работы затянулись до 1925 года, поэтому они видели только ее макет.

Еще одно интересное здание — вокзал Чхатрапати-Шиваджи, который строился десять лет, вплоть до 1888 года. Его прообразом стал вокзал в Сент-Панкрас в Лондоне. Еще в 1994 году строение внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гуляя по городу, нельзя не обратить внимание на величественный дворец-отель Тадж-Махал. В каждом его номере интерьеры уникальны. Примечательно, что в постройке здания участвовал Густав Эйфель.

Еще одно колоритное место в городе — прачечная Дхоби-Гхат площадью 10 га. Здесь работают только мужчины, и навыки они передают из поколения в поколение. Они отбивают белье о бетонные плиты, а потом вешают сушиться на солнце. Гладят его исключительно угольными утюгами. А весь процесс занимает три дня. В эти места водят экскурсии.

Кроме того, одной из ярких достопримечательностей города считается Национальный парк им. Санджая Ганди. В нем находится около тысячи видов растений. Кроме того, там встречаются леопарды и большое количество змей. Но главное, для чего приезжают в этот парк, — пещеры Канхери. Это самый большой в мире храмово-монастырский комплекс.

А любителям танцев и ярких красок обязателен к посещению Болливуд. Туристам там предлагают два вида экскурсий: в одной можно узнать об истории киноиндустрии в Индии, а в другой — побывать непосредственно на съемочной площадке.

Детали поездки: российским туристам для поездки в Индию нужна виза. Оформить ее можно в посольстве или консульствах, а также онлайн. Страна отменила все коронавирусные ограничения для туристов. Билеты из Москвы в Мумбаи летом стоят от 28 тыс. рублей (по данным российских агрегаторов на момент публикации материала).

Окунуться в атмосферу Востока в ОАЭ

Сегодня у россиян довольно популярным направлением можно назвать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Зачастую путешественники выбирают Дубай или Аджман, а на экскурсии отправляются в Абу-Даби — столицу всей страны и одноименного эмирата. И не зря, так как этот город — культурное сердце ОАЭ. Однако туда следует приехать на весь отпуск, чтобы полностью погрузиться в завораживающую атмосферу Востока.

Символом Абу-Даби считается мечеть шейха Заида с четырьмя 107-метровыми минаретами по углам и с более чем 80 мраморными куполами на крыше. Поддерживает сооружение тысяча колонн. Эта святыня — шедевр современной исламской архитектуры и дизайна и является одной из немногих открытых для туристов. Но и здесь необходимо придерживаться определенных правил. Так, на всех посетителях мечети должны быть длинные свободные брюки или юбки и в целом одежда, которая прикрывает ноги и руки. Для женщин также обязателен платок. Одежду дают напрокат бесплатно.

Еще одна достопримечательность, которую стоит обязательно посетить, — Лувр Абу-Даби, открывшийся в 2017 году. Наиболее ценный экспонат этого музея — статуя Айн-Газаль VII тысячелетия до н.э. с территории современной Иордании.

Соколиная охота — вековая традиция и страсть эмиров и шейхов ОАЭ. Эти птицы — неотъемлемая часть культуры стран Персидского залива, и богатейшие мужчины страны не жалеют денег на них. Так, как раз в Абу-Даби находится соколиный госпиталь. Он открыт и для посещений туристов.

А в тематическом парке Ferrari World можно почувствовать скорость и прокатиться на одном из самых дорогих автомобилей. Здесь же для посетителей открыты музей и аттракционы.

Помимо всех достопримечательностей, в Абу-Даби есть и возможность позагорать на белоснежных пляжах. Но делать это нужно осторожно — в летние месяцы температура здесь поднимается до 40 °C. Для путешественников доступны общественные пляжи, в том числе Саадият.

Детали поездки: россияне могут находиться в ОАЭ без визы 90 дней. Также больше не требуется предъявлять сертификат о вакцинации против COVID 19 или проводить ПЦР-тесты. Билеты из Москвы в Абу-Даби стоят от 15 тыс. рублей (по данным российских агрегаторов на момент публикации материала). Цены на туры стартуют от 150 тыс. рублей.

Побродить по лабиринтам Марракеша

Марракеш — уникальный и необычный город в Марокко. Здания в основном выполнены из красной глины, из-за чего в городе царит невероятная атмосфера тепла. Центром притяжения как местных, так и туристов является Медина — старейший квартал с традиционным арабским колоритом. Здесь смешались классические рынки, лабиринты улиц, кафе и сувенирные магазины.

Но главный символ города, как это часто бывает, религиозный — мечеть Кутубия. Это самая высокая постройка в Марракеше: высота минарета составляет 69 м. Он украшен четырьмя шарами из позолоченной меди. Раньше считалось, что они выполнены из чистого золота. А легенда гласила, что жена султана пожертвовала на них все свои украшения, чтобы искупить грех чревоугодия во время поста.

Еще один важный памятник — древний мавзолейный комплекс, усыпальница Саадитов. Внутри располагается более 60 захоронений. Помещения украшены резьбой по дереву, а элементы на надгробиях выполнены из итальянского мрамора.

Но настоящая жемчужина Марракеша — дворец Бахия. Комплекс занимает около 8 га. На его территории находятся фонтан, конюшня, мечеть и огромный сад с кипарисами и экзотическими цветами.

В городе много и современных достопримечательностей. В 2017 году открылся архитектурный комплекс, посвященный дизайнеру Иву Сен-Лорану. Кутюрье был очарован Марокко и даже в 1980 году купил дом с садом в Марракеше, некогда принадлежавшие французскому художнику Жаку Мажорелю. В экспозиции представлены личные вещи Сен-Лорана, эскизы и предметы из его коллекций. Помимо этого, в музее предусмотрены залы для вернисажей, концертов и лекций.

А если же хочется отдохнуть на пляже, то туристы могут отправиться в Агадир, что в 258 км от Марракеша, — ехать до него примерно три часа. Пляж простирается на 10 км и считается одним из лучших в районе Атлантического океана. Кстати, зачастую туристы приезжают сюда, чтобы заняться серфингом.