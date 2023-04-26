Перечислены самые необычные традиции и запреты в разных странах

Каждая из стран имеет свою уникальную культуру с традициями, обычаями и запретами. Поэтому перед путешествием куда-либо туристам следует изучить основные законы и правила пребывания в стране, пишет News.

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Отмечается, что рекордсменом по количеству необычных запретов являются США. Так, законы этой страны порой вызывают недоумение. Например, в штате Айова запрещено подмигивать незнакомым людям, в Оклахоме нельзя строить рожицы собакам, а в Алабаме подлежат штрафу те люди, которые будут сморкаться на ветру.

Помимо этого, необычными табу отличаются и некоторые страны Европы. В Италии, например, штрафуют граждан, которые целуются за рулем, а в Испании нельзя управлять автомобилем в шлепанцах.

Во время посещения Таиланда туристам необходимо очень бережно обращаться с местными деньгами, на которых изображен король Пумипон Адульядет. На Бали лучше не использовать пластиковые пакеты. В странах, где исповедуется буддизм, туристам не следует поворачиваться спиной к статуе Будды.