Собираетесь в Японию? Несколько правдивых и ложных фактов о стране

Япония очень популярна у туристов со всего мира. Но всё же эту страну многие воспринимают через призму стереотипов. Вот что из популярных утверждений о Японии правда, а что - нет.

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В Японии все умеют говорить по-английски. Это неправда. В туристических районах вы можете встретить надписи на английском, но местные жители владеют иностранными языками плохо.

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В Японии люди едят и спят на полу. Это скорее ложь, чем правда. Сейчас большинство жителей Японии покупают в свои дома кровати, диваны, стулья, столы. Хотя встретить тех, кто действительно ест и спит на полу, ещё можно в сельской местности. Также в Японии есть традиционное жильё, которые обойдётся дорого.

Токио является самым большим городом в мире. Если говорить о количестве жителей, то в нём действительно живёт сейчас больше всего в мире людей. Если учитывать Большой Токио, то население составит 37 миллионов человек.

Японская письменность является китайской. И правда, и нет. Большая часть японской письменности действительно восходит к китайской, но сегодня эти виды письменности сильно отличаются друг от друга. А ещё правила чтения у них совсем разные.

Япония - дорогая страна. И это так. Несмотря на это, стоимость жизни прямо пропорциональна вашей зарплате. То есть если вы много работаете, то и денег у вас будет много.

Япония - безопасная страна. В рейтинге 2019 года Осака находится на 2-м месте самых безопасных городов, а Токио - на 4-м.

Рождаемость снижается. Действительно: всё больше иностранных работников заменяют японцев, роботы компенсируют нехватку рабочей силы, а вместо детей всё чаще можно увидеть у жителей Японии домашних животных.

Японцы заботятся о чистоте, они организованны и вежливы. Да, это так. В Японии люди ходят в одном направлении, поднимаются группами по лестнице и т.п. В то же время, например, в транспорте люди редко уступают место другим.

В Японии едят сырую рыбу и некоторые странные продукты. Некоторые продукты жители Японии употребляют в живом виде. И сырую рыбу они тоже едят.

Японцы - расисты. Правда. Дело в том, что любой иностранец, даже если он свободно владеет японским языком и состоит в браке с жителем Японии, останется в этой стране для всех навсегда иностранцем. Дискриминация касается и определённых профессий: например, чтобы стать учителем английского или французского, лучше всего быть белым.

В Японии вечно бывают землетрясения. Это скорее правда. В день действительно в этой стране происходит много землетрясений, но большинство из них люди не ощущают.

Япония находится в авангарде технологий. Отчасти это правда, отчасти - нет. С одной стороны, вы можете встретить в Японии различных роботов, с другой - многие японские компании всё ещё пользуются факсами вместо электронной почты, Wi-Fi доступен не везде, дизайн многих сайтов - устаревший и т.п. В целом эта страна всё-таки меняется очень медленно.

Жители Японии слишком много работают. И это правда. Японцы ставят работу выше личной жизни. Но они вынуждены подчиняться различным правилам, кодексам, не могут выразить, что они на самом деле думают и чувствуют. Да и в целом они можно сказать не живут.