В каких отелях Египта еще остались места на майские праздники

В Египте закончилось празднование Ураза-байрама. Мусульманский праздник отмечали 3 дня с 21 апреля, но на практике несколько дней перенесли, и выходные оказались длиннее, до 25-го числа. Сегодня местные жители, проживавшие в этот период в курортных отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха, заканчивают свой отдых: завтра многие выходят на работу.

Фото: Tourdom Tourdom

В популярных гостиницах на Красном море должно стать посвободнее. Редакция TourDom.ru выяснила, в каких востребованных у россиян отелях можно отдохнуть в майские длинные выходные.

Оказалось, что на заезды с 28 апреля по 3 мая уже нет доступных номеров в отелях Hotelux Marina Beach 4* в Хургаде и Safir Sharm Waterfalls Resort 5* в Шарме. Распроданы все комнаты и в комплексе Nubian Village 5*.

Закончились места на первые майские и в сетевых гостиницах премиум-сегмента Titanic Palace и Titanic Beach Spa & Aqua Park. Отметим, что последние три отеля турагенты считают интересными по соотношению цены и качества.

Если рассматривать туры на неделю с вылетом 28 апреля и стоимостью до 150 тыс. руб. на двоих, пока доступны номера в таких популярных четырехзвездочных гостиницах, как Albatros Beach Club Abou Soma (135 тыс. руб.) и Ali Baba Palace (149 тыс.) в Хургаде. За 143 тыс. можно забронировать Grand Oasis Resort, за 145 тыс. – Jaz Fayrouz Resort в Шарм-эль-Шейхе.

В ценовой категории до 200 тыс. можно найти свободные номера в «пятерках» сети Abatros – Albatros Laguna Vista Beach в Шарм-эль-Шейхе (157 тыс. руб.), Albatros Palace Resort в Хургаде (174 тыс.) и Albatros Palace Resort Sharm El Sheikh (179 тыс.).

В 163 тыс. руб. обойдется двоим взрослым недельный отдых в Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh 5*, в 187 тыс. – в отеле Novotel Marsa Alam 5*.