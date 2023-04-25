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Турция рискует потерять туристов из России

Туристов из России летом в Турции может быть вдвое меньше ожидаемого, сказывается значительный рост цен на путевки.

В Турции ранее сообщали, что ждут в 2023 году турпотока из России в размере 6 млн человек. По прогнозам крупных российских туроператоров, из-за высоких цен на отдых, турпоток по итогу года может составить лишь 3-4 млн гостей.

Дорогая Турция вынуждает россиян выбирать отдых в других странах, в топе популярности Египет, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы. Спасти ситуацию для турецких курортов может только снижение цен, уверены в АТОР. Если отели понизят стоимость размещения, доступнее станут и туры.

"С одной стороны, как указывает ряд местных экспертов, большинство объектов даже у крупных сетей – не собственные, а арендованные. Плата была зафиксирована на год или даже на несколько лет, и в валюте. Продавать сейчас номера в минус гостиницы не станут, скорее попытаются найти замену россиянам на европейских рынках",– поясняют в АТОР.

С другой стороны Европа вряд ли обеспечит курорты достаточным потоком отдыхающих. Так, около 40% туристов в Анталье - россияне, европейцы не смогут заменить их. В конечном итоге, отели, ради полноценной загрузки, все же предложат скидки, но не стоит ожидать очень выгодных предложений - цены не будут ниже, чем в период раннего бронирования, прогнозируют в АТОР.

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