Аналитики заявили об увеличении спроса на туристические визы в Европу

Однако объём спроса на отдых в Евросоюзе составляет 15-20% от уровня, который был в допандемийном 2019 году. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали представители туриндустрии. Они отметили, что многие ведущие компании в этом году формируют ассортиментные программы в Европу, выкупая блоки мест на рейсах из Турции, Еревана и Кувейта.