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22 минуты назад

Аналитики заявили об увеличении спроса на туристические визы в Европу

Говорит Москва

В апреле 30-40% запросов клиентов приходится на страны ЕС, год назад объём оценивался в 20%.

Аналитики заявили об увеличении спроса на туристические визы в Европу
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Однако объём спроса на отдых в Евросоюзе составляет 15-20% от уровня, который был в допандемийном 2019 году. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали представители туриндустрии. Они отметили, что многие ведущие компании в этом году формируют ассортиментные программы в Европу, выкупая блоки мест на рейсах из Турции, Еревана и Кувейта.

В этом году туристы чаще всего интересуются отдыхом во Франции, Италии и Испании.

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