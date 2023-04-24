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Когда можно будет уплыть в Турцию из Сочи

Из Сочи в Турцию начнет ходить паром. Подробности сообщает «ФедералПресс».

Когда можно будет уплыть в Турцию из Сочи
© ФедералПресс

«Первые рейсы запланированы на 10–11 мая, время в пути составит восемь часов», – сообщает оператор «Шолт тур».

Перевозить людей будет один паром. Запустить рейсы раньше не получится из-за праздников. Паром будет перевозить не только пассажиров, но и транспортные средства. Вместимость – 200 машин, шесть автобусов, 300 человек.

Отметим, паром в направлении Турции ходил и раньше, но после 2014 года перестал. Сейчас власти Сочи подготовили к запуску всю необходимую инфраструктуру.

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