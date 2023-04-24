Названа причина массового недовольства россиян экскурсиями в Таиланде

Туристов из РФ возмущают не столько музеи и галереи, а морские прогулки по островам. Знакомый блогерши рассказал, что ожидал услышать рассказы об истории, флоре и фауне. Однако в итоге туристам выдали маски и жилеты. Во время прогулки по острову путешественники были предоставлены сами себе.

К тому же туристы из России недовольны техникой безопасности и огромным количеством шума, который исходит от приезжих из Китая. По мнению блогерши, если выбирать более дорогостоящие экскурсии, то и уровень обслуживания будет выше. Тем, кого что-то не устраивает, девушка посоветовала приобретать «приватный тур с поваром в белом колпаке на белой яхте».