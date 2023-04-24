Отели Турции столкнулись с нехваткой туристов

Представители турецкого турбизнеса недовольны тем, как складывается начало туристического сезона, пишет издание Cumhuriyet. Как рассказал президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Бодрума Сердар Карджылыоглу, по состоянию на конец апреля на Эгейском и Средиземноморском побережьях принимают туристов только 60% гостиниц, в то время как обычно в этом время открыты 80%. По словам главы объединения, наблюдается резкое падение спроса.

© Tourdom

В сегменте городских гостиниц тенденция особенно заметна в Стамбуле, где загрузка снизилась на 40%. Даже в период недавних праздников, посвященных окончанию Рамадана, они пустовали. Президент Ассоциации малых отелей Эртан Устаоглу привел такие цифры: на праздники заполняемость колебалась в пределах 50–70%.

Видео дня

Отельеры называют несколько причин такой ситуации. С одной стороны, из-за последствий землетрясения приезжает меньше иностранных туристов. Согласно приведенным в статье данным, количество бронирований отдыха в Стамбуле на 2 ночи и более по сравнению с 2019 годом снизилось на 31%. С другой – на 50% выросли цены, что привело к снижению покупательной способности со стороны жителей самой Турции. Многие из них отказались от планов отпраздновать окончание Рамадана в отелях. По словам Сердара Карджылыоглу, рассчитывать на внутренних туристов не приходится до тех пор, пока экономика Турции не справится с последствиями землетрясения.

Кроме того, как отмечает президент Турецкой ассоциации отельеров Мюберр Эрезин, ранее в праздничный период отели Стамбула заполнялись гостями из других ближневосточных стран, но в этом году их приехало меньше из-за более коротких каникул.

Издание сообщает, что не слишком удачные итоги первых четырех месяцев этого года ставят под сомнение планы правительства Турции принять 60 млн туристов и получить 56 млрд долларов дохода от туризма.

В этой ситуации турецкие бизнесмены надеются на российский рынок. По словам президента Ассоциации туристических агентств Турции Фируза Баглыкая, проблем не будет, если на отдых приедут туристы из России, «которые составляют основу туризма Турции».