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Россиянам назвали 3 страны в Европе, в которые можно въехать без виз, но с загранпаспортом

В сложившейся геополитической ситуации россиянам все сложнее стало планировать свой отдых за рубежом. Однако граждане РФ пока еще могут посетить несколько стран без оформления визы, сообщает "Агентство экономических новостей".

Россиянам назвали 3 страны в Европе, в которые можно въехать без виз
© Газета.Ru

Как сообщается, в Европе россияне могут посетить без виз Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину. Однако, планируя отдых, следует иметь в виду, что срок пребывания в этих странах без виз ограничен одним месяцем.

Отмечается, что кроме указанных европейских стран россияне без виз могут посетить и иные направления. Турция, Мальдивы, Сейшелы, Куба и Египет, Грузия, Армения, Абхазия - и это еще неполный перечень стран, готовых принять россиян без виз.

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