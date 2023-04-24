Россиянам назвали 3 страны в Европе, в которые можно въехать без виз

В сложившейся геополитической ситуации россиянам все сложнее стало планировать свой отдых за рубежом. Однако граждане РФ пока еще могут посетить несколько стран без оформления визы, сообщает "Агентство экономических новостей".

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Как сообщается, в Европе россияне могут посетить без виз Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину. Однако, планируя отдых, следует иметь в виду, что срок пребывания в этих странах без виз ограничен одним месяцем.