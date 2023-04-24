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Конная прогулка по Версальскому саду и пикник на берегу канала: весна с отелем Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle

Весна – самое красивое время года, чтобы посетить знаменитые Версальские сады и парк, которые были построены по заказу Людовика XVI и проекту архитектора Андре Ленотра в 1661 году.

Весна с отелем Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle
© Antenna Daily

Только для гостей отеля Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle – первого и единственного отеля на территории Версальского дворца – открыт эксклюзивный доступ в Версальский сад в любое время суток. Неспешная прогулка в одиночестве или с гидом, осмотр огромной территории сада (800 гектаров) на индивидуальном гольф-каре, а самый романтичный способ – конная прогулка вдоль Большого канала.

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Конный спорт всегда имел огромное значение для Версальского дворца – известно, что и Людовик XVI, и Мария-Антуанетта имели сильную страсть к верховой езде. А в следующем, 2024 году, во Дворце пройдут Олимпийские соревнования по конному спорту.

Клиенты отеля также могут взять бесплатно в аренду одну из электрических лодок и полюбоваться видами на Версальский дворец с воды. Отличная идея – пикник в Версальском саду на берегу канала под тенистыми деревьями. Консьержи отеля все сделают за вас: удобные пледы, корзина со свежеиспеченным хлебом и шампанским, сырами, сезонными фруктами и французскими макаронами Ladurée.

Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle – больше чем отель, это уникальные впечатления, где можно прикоснуться к прошлому французской дворцовой жизни, эпохе Людовика XIV и Марии-Антуанетты.

Каждое утро до прибытия туристов в Версальский дворец для гостей отеля организуют эксклюзивный тур с гидом по Трианону и Гамлету Королевы. А вечером устраивают закрытую экскурсию по дворцу с посещением парадной резиденции короля Людовика XIV, покоев королевы и Зеркальной галереи – самой известной комнаты Версальского дворца. Кроме того, команда Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle подготовила уникальные активности и программы по запросу гостей, которые могут включать примерку аутентичных платьев (которые носят герои известного сериала Версаль), посещение закрытого представления в Королевской опере, уходовые процедуры в Spa Valmont и ужин во Французском павильоне, который так любила сама Мария-Антуанетта.

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