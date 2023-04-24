Поток российских туристов в Дубай в начале 2023 года вырос на 76%

Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2023 году российские туристы массово отправляются на отдых в ОАЭ, в частности в Дубай.

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Отмечается, что по сравнению с показателями допандемийного 2019 года, поток российских туристов, отправляющихся в Дубай, вырос на 76%. Так, в январе и феврале 2023 года в Дубай прибыло 3,1 млн иностранных путешественников.

Первое место по турпотоку заняла Индия. Жители России оказались на втором месте. Так, за первые два месяца текущего года в Дубае отдохнули в общей сложности 229 тысяч российских туристов.