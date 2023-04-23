В какой стране можно недорого отдохнуть на майских праздниках

Если на майские праздники хочется отправиться на море, но при этом не потратить много денег, то стоит рассмотреть Бахрейн. Путевка на двоих туда обойдется всего в 150 тысяч рублей.

В эту стоимость также входят перелет, проживание и завтраки в отеле.

Государство находится в Персидском заливе, поэтому туристам там обещают настоящую экзотику и теплое море, пишет Teleprogramma.pro.