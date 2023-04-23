$81.49-0.1389.35-0.11
2 часа назад

В какой стране можно недорого отдохнуть на майских праздниках

РИА "ФедералПресс"

Если на майские праздники хочется отправиться на море, но при этом не потратить много денег, то стоит рассмотреть Бахрейн. Путевка на двоих туда обойдется всего в 150 тысяч рублей.

В какой стране можно недорого отдохнуть на майских праздниках
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

В эту стоимость также входят перелет, проживание и завтраки в отеле.

Государство находится в Персидском заливе, поэтому туристам там обещают настоящую экзотику и теплое море, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, почему лучше отказаться от отдыха в Турции. Оказалось, что туристы смогли найти в этой стране пять серьезных недостатков.

Заграница,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий