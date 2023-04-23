Мистические замки и болота: в Беларуси стартовал туристический сезон

В Беларуси стартовал туристический сезон. Гости и жители республики посещают национальные парки и заповедники, замки и усадьбы, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

© Мир24

Единственная в Беларуси фэнтези-усадьба. Здание выделяется из сельских пейзажей Литовки. У каждого элемента декора – свое значение. Например, ограда в стиле стимпанк олицетворяет вечный двигатель. Мифический персонаж – дух леса – визитная карточка усадьбы.

Видео дня

«Очень интересная локация. Все красиво и необычно. И человек, который это создавал, явно этим жил, этим вдохновлялся. И мастера, которых он находил, явно хотели воплотить все его мечты. Очень шикарно, очень здорово все», – рассказал турист Вероника Купрошевич.

Даже автобусная остановка рядом с усадьбой в стиле фэнтези. Выполнена по мотивам поэмы Адама Мицкевича «Гражина» о бесстрашной княжне. Известный белорусский поэт родился в Новогрудке. В городе есть его дом-музей. Экскурсию здесь проводят гиды в костюмах IXX века и рассказывают о жизни и творчестве поэта. Кстати, близкого друга Пушкина. «С Пушкиным у Адама Мицкевича завязались наиболее крепкие дружеские отношения. И Пушкин, будучи любителем себя поставить на первое место в литературных, музыкальных салонах, рядом с Мицкевичем подутихал и даже иногда спрашивал у него совета», – рассказала научный сотрудник Дома-музея Адама Мицкевича Анна Гендик.

Любителям мистики стоит отправиться в Мирский замок. Например, с туристами из Москвы здесь приключилась необычная история. 17 лет назад в усыпальнице была реконструкция, внутрь никого не пускали. На видеокамеру туристы засняли мозаичное панно на фасаде.

«Больше всего их поразило, когда они приехали домой и вставили кассету, что из церкви усыпальницы почему-то доносились песнопения», – рассказала заместитель директора по научной и просветительской работе Мирского замка Ольга Новицкая.

Поклонникам экстрима подойдут болотные туры. Это направление становится все популярнее. Туристы чаще всего отправляются на Ельню. Там растет больше 400 видов растений. А в озерах можно купаться.

«Мне болото и здоровье дает, и силы. Я здесь чувствую энергетику очень хорошую. Этой красотой любуюсь. Некоторые туристы есть, которые боятся. Чуть-чуть начинают колыхаться трясины, все, за руку веду, боятся, что провалятся» – рассказала гид Кася Казаченок.