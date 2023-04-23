Куба надеется ввести платежи картами "Мир" уже в этом году
Куба рассчитывает, что уже в этом году туристы могут расплачиваться на острове картами "Мир". Об этом "РИА Новости" заявил посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья.
— Мы уже, наверное, где-то год или чуть больше работаем над внедрением системы карт "Мир" в наших взаимных расчетах. Мы понимаем, что это очень удобно для туристов из России, которые приезжают на Кубу, — сказал дипломат.
Он также объяснил, что процесс внедрения немного затянулся в связи с техническими моментами. Посол напомнил, что карты "Мир" уже можно частично использовать на Кубе: банкоматы начали принимать их для снятия наличных.
— Но нужно, чтобы карты работали в полном объеме, — заключил дипломат.
Платежная система "Мир" 14 марта объявила о начале работы на острове. Сейчас с помощью этих карт можно снимать наличные в банкоматах — работа над полной функциональностью системы продолжается.Сейчас российские туристы также могут использовать карту системы "Мир" для снятия наличных и оплаты услуг в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.