Турция по цене Сочи: где и за сколько смогут отдохнуть нижегородцы

В этом году майские праздники для любителей путешествий выдались неоднозначными. Во-первых, всего лишь один нерабочий понедельник 1 мая, после чего придется работать всю остальную неделю. Во-вторых, цены на туры, которые очень резко скакнули. Корреспондент pravda-nn.ru поговорил с экспертами и выяснил, за сколько и куда можно улететь нижегородцам на мини-каникулы? И нужен нам берег турецкий?

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На майские праздники из Нижнего Новгорода доступно два зарубежных направления – Турция и Египет (пока только Шарм-Эль-Шейх).

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И здесь самая интересная ситуация сложилась с популярными турецкими курортами. Так, увидев ценники по так называемому «раннему бронированию» и туристы, и представители туриндустрии, просто обомлели. Так, средний чек за тур на двоих в скромную «пятерку» составлял около 300 тысяч рублей (это вдвое больше, чем в прошлом году). Естественно, лететь за такие деньги желающих было мало, поэтому спрос на путевки сильно упал.

Но, вместо того чтобы снизить цены на авиабилеты (а именно они составляют львиную долю стоимости тура), чего ожидали туристы, и тем самым стимулировать спрос, турецкие перевозчики просто решили уменьшить число рейсов.

Итог — часть рейсов оказались под угрозой. Например, было отменено несколько вылетов турецкой авиакомпании Turkish Airlines из Москвы в Анталью, и той же турецкой Corendon Airlines из Москвы, Тюмени и Нижнекамска. Но, к счастью, такие случаи были единичны, а всех туристов удалось рассадить по другим рейсам. И в итоге турки дрогнули. Цены на те же майские праздники с вылетом из Нижнего Новгорода поползли вниз.- Цены на Турцию сейчас очень привлекательные, — подтверждает директор турфирмы «Эксперт-Тревел НН» Татьяна Свиридова. – Так, самые дешевые туры на двоих на неделю начинаются от 70 тысяч рублей, «пятерки» стоят 100 – 120 тысяч рублей (с вылетом в конце апреля).

А вот Египет пока продолжает упорно держать цены. Здесь минимальный недельный тур на двоих начинается от 150 тысяч рублей и выше (пока для нижегородцев доступен только курорт Шарм-Эль-Шейх, начиная с июня, откроется и Хургада).

Со столичным размахом

Если лететь из Москвы, то вариантов отдохнуть получится гораздо больше. Так, недавно открылись продажи туров на любимый многими Кипр. Цены пока радуют: так, неделя отдыха на острове в отеле категории «3 звезды» стартует от 70 тысяч рублей (без питания), с завтраками-ужинами – от 105 тысяч рублей. Правда, путешественникам придется привыкнуть к тому, что перелет займет вместо привычных 4 часов около 8 ми. Дело в том, что перелет организован со стыковкой в Кувейте, где туристам придется провести около 2,5 часов в транзитной зоне (но при этом не думая о багаже, все произойдет автоматически), после чего лететь на Кипр.

Некоторые нижегородцы собрались лететь на майские праздники в ОАЭ, Тайланд или Шри-Ланку. Недельные туры начинаются от 180 – 200 тысяч рублей, правда, без питания либо в эту стоимость входят только завтраки.

«Многих смущает долгий перелет, не все любят систему на завтраках, поэтому спрос на эти направления не такой большой, — объясняет директор турагентства «Red тур» Мария Цирулёва. – Плюс не у всех есть столько времени в запасе, пару дней на перелет, — и в итоге у тебя от недели остается 4 – 5 дней отдыха».

Это все мое, родное

С российскими курортами все не так однозначно. Например, многие нижегородцы предпочитают ездить на майские в те же Сочи самостоятельно. Но пока в эти даты поплескаться в море на наших курортах не получится, можно только подышать морским воздухом, поездить по экскурсиям, ну и позагорать.

И здесь цены на самостоятельный отдых, и на пакетные туры пока примерно одинаковые. Например, недельный тур на двоих в приличный гостевой дом в Сочи начинается от 50 тысяч на двоих (в эту стоимость входит перелет из Нижнего Новгорода и обратно плюс проживание). Гостиница от четырех звезд и выше – от 75 тысяч рублей на двоих. Плюс придется заложить определенную сумму на еду и развлечения.

Собственно, примерно такая же стоимость получится, если лететь самостоятельно. Цена авиабилета в одну сторону из аэропорта Стригино начинается от 8 800 рублей, плюс гостиница, еда и прочее – получится минимум те же 80 тысяч за майский отдых на пару.

Также нижегородцы полюбили самый западный город страны, тем более, сейчас туда можно вылететь из того же Стригино. Речь о Калининграде, где покупаться в Балтийском море в майские праздники точно не получится, но вот погулять по набережной Петра Великого, подышать морским воздухом и осмотреть местные достопримечательности выйдет на все «сто».