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Как туристу попасть на Байконур

Если вы мечтали посмотреть на запуск ракеты, это не что-то невозможное, а вполне осуществимая реальность! Мало кто знает, но на Байконур пускают не только космонавтов. Туристы тоже могут приехать на космодром за впечатлениями.

Как туристу попасть на Байконур
© РИА Новости

Как туда попасть? Рассказываем в материале "Рамблера".

Есть два варианта увидеть запуск ракеты в космос. Первый — это приобрести тур. Другого легального способа попасть на космодром нет. При этом важно, чтобы у туроператора была аккредитация Роскосмоса. Это могут быть как российские, так и казахстанские компании. У последних стоимость таких туров дешевле.

Пятидневная поездка на космодром обойдется туристу в 120 тысяч рублей. В программу входит сопровождение группы, все необходимые пропуска, проживание, экскурсии по городу и космодрому. Иногда туристам организуют встречи с космонавтами. Можно также найти туры на 1-2 дня. Они будут стоить от 30 тысяч рублей, но в эту сумму входят только пропуска и посещение смотровой площадки.

Второй вариант — это посмотреть на запуск из режимного города Байконур, которых находится в 70 километрах. Чтобы попасть в него, нужно получить пропуск: через местных, если вы кого-то знаете, или турагентство. За туристический пропуск нужно будет заплатить тысячу рублей. Вид будет не такой впечатляющий, а иногда ракеты вообще не видно, но можно рискнуть, ничего при этом не заплатив.

В любом случае необходимо для начала узнать расписание запуска ракет. Ближайшие даты: 24 мая, 27 мая, 23 августа, 15 сентября и 1 декабря. Чтобы добраться до Байконура, для начала надо долететь до ближайшего открытого города Кызылорды через Астану или Алматы, а затем доехать до Байконура на поезде или на машине.

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