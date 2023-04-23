Как туристу попасть на Байконур

Если вы мечтали посмотреть на запуск ракеты, это не что-то невозможное, а вполне осуществимая реальность! Мало кто знает, но на Байконур пускают не только космонавтов. Туристы тоже могут приехать на космодром за впечатлениями.

Как туда попасть? Рассказываем в материале "Рамблера".

Есть два варианта увидеть запуск ракеты в космос. Первый — это приобрести тур. Другого легального способа попасть на космодром нет. При этом важно, чтобы у туроператора была аккредитация Роскосмоса. Это могут быть как российские, так и казахстанские компании. У последних стоимость таких туров дешевле.

Пятидневная поездка на космодром обойдется туристу в 120 тысяч рублей. В программу входит сопровождение группы, все необходимые пропуска, проживание, экскурсии по городу и космодрому. Иногда туристам организуют встречи с космонавтами. Можно также найти туры на 1-2 дня. Они будут стоить от 30 тысяч рублей, но в эту сумму входят только пропуска и посещение смотровой площадки.

Второй вариант — это посмотреть на запуск из режимного города Байконур, которых находится в 70 километрах. Чтобы попасть в него, нужно получить пропуск: через местных, если вы кого-то знаете, или турагентство. За туристический пропуск нужно будет заплатить тысячу рублей. Вид будет не такой впечатляющий, а иногда ракеты вообще не видно, но можно рискнуть, ничего при этом не заплатив.