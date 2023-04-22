Как обманывают российских туристов в разных странах мира

Отправляясь в отпуск, любой турист хочет расслабиться и получить массу впечатлений. Но, к сожалению, иногда впечатления остаются не самые приятные, и даже прекрасный отпуск может быть омрачен обманом со стороны жаждущих поживиться за чужой счет. Но предупрежден – вооружен. Рассказываем о самых популярных видах обмана.

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Обман с жильем

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Махинации чаще всего встречаются на побережье. При бронировании жилья турист видит один вариант номера, по прибытии — другой, похуже. Но когда гость начинает возмущаться, «по счастливой случайности» освобождаются те самые апартаменты.

Часто так делают на «диком» рынке бронирования — сначала пытаются предложить что-нибудь похуже, в надежде, что гость согласится на предложение. И только если схема не сработала, хозяева стараются договориться.

Навязчивые аниматоры

Часто в курортных городах можно встретить группу аниматоров, которые разводят туристов на деньги. Мошенники в костюмах детских героев подходят к отдыхающим, заводят разговор и предлагают сфотографироваться. Далее аниматоры берут телефон туриста и начинают снимать различные постановочные фото. Затем, по классике, начинают требовать деньги за каждую фотографию. Цена за такую «фотосессию» варьируется в районе 1500-2000 рублей. Тех, кто отказывается платить, ждет скандал вплоть до привлечения полиции.

Штрафы и плата за парковку

С таким видом вымогательства можно столкнуться где угодно, но Марокко — лидер в этом «соревновании». Полиция часто останавливает машину и начинает грозить штрафом за какое-то выдуманное нарушение. Требуют только наличный расчет. Но если попросить выписать штраф официально, тут же отпускают.

С парковками ситуация не менее абсурдная. Буквально из ниоткуда могут появится несколько человек не самого опрятного вида и начать требовать от 20 евро за стоянку.

«Бесплатная» вода

В некоторых кафе и ресторанах Турции перед подачей блюд официант ставит на стол бутылку воды. Многие туристы думают, что вода бесплатная, и начинают ее пить. Но это не так. Встречаются заведения, где эту воду включат в счет, даже если бутылка не была открыта. Конечно стоимость такой «бесплатной» воды будет в три раза выше, чем в супермаркете.

Аренда скутера

При аренде скутера, мопеда или гидроцикла в Таиланде нужно быть крайне внимательным. Некоторые недобросовестные владельцы красят байки водорастворимой краской. Даже после недолгого и бережного пользования краска все равно слезет, а арендодатели, наигранно возмущаясь, оставляют себе залог. Затем повреждения снова закрашиваются, и так по кругу.

Чудо-рубашки из храма Гроба Господня

Схема этой махинации выглядит так: во время экскурсии «внезапно» появляется возможность заехать и окунуться в Иордан. Но так как заезд туда изначально не запланирован по маршруту, туристам просто необходимо купить специальные рубашки без которых в реку попросту не пустят. Туристов дожимают фактами, что эти рубашки из самого храма Гроба Господня, и что в магазинах возле реки они будут стоить на 10 долларов больше.

Как вы уже поняли, никаких магазинов возле реки нет, а в чудо-рубашках окунается только эта группа туристов.

Звонок в номер

Стать жертвой таких мошенников можно в любом отеле мира, но большинство случаев зафиксировано в США. В номер гостиницы поступает звонок, якобы от администратора. Гостю сообщают, что оплата за номер не прошла и простят назвать данные карточки, чтобы провести повторный платеж.

Тем из туристов, кто попадется на крючок, придется распрощаться со всеми своими сбережениями на счету.

Продавцы сувениров

Очевидная махинация, на которую до сих пор ведутся толпы туристов.

Возле любой достопримечательности и в любом проходимом месте можно встретить продавцов сувениров. Стоит ли говорить, что безделушки будут в 10 раз дороже, чем продаются в магазинах. Тем не менее расслабленные и беспечные туристы с радостью скупают магнитики себе, друзьям и родственникам.

Кража вещей

Мошенники во Вьетнаме решили не заморачиваться со сценарием обмана туристов и попросту выхватывают из рук сумки, телефоны и кошельки.

Молоко

В отличие от вьетнамских «коллег», мошенники в Камбодже подошли к обману туристов творчески.

На улице к отдыхающим подходят дети в рваной одежде и просят купить им в магазине сухого молока. Сердобольных туристов подкупает то, что просят не деньги, а еду и с радостью выполняют просьбу. Вот только после слов благодарности детишки возвращаются в магазин, сдают молоко и забирают деньги себе. Часто владельцы магазинов замешаны в мошенничестве и получают свою долю.

Фальшивые деньги

Чаще всего с такой неприятностью можно столкнуться в Египте, на Бали и странах Европы. Если обменивать деньгу не в официальных банках, а у уличных торговцев, можно наткнуться на фальшивые или просроченные банкноты.

Также есть риск получить фальшивки от таксистов и официантов. Поэтому опытные путешественники советуют расплачиваться валютными банковскими картами и всегда носить с собой мелочь.

Как защититься от мошенников?

Во-первых, относитесь внимательно к своим вещам даже если очень хочется расслабиться.

Не вступайте в диалог, если в людном месте на вас «налетела» толпа торговцев.