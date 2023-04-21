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Самые необычные места Беларуси: видео

Популярным направлением для отдыха в Беларуси считается столица страны — Минск. Однако на территории государства есть масса других интересных мест, которые стоит посетить.

Прежде всего стоит обратить внимание на разнообразную природу страны и прокладывать свой маршрут не только через популярные исторические города. Кроме того, на природе можно отдохнуть от городской суеты, насладиться свежим воздухом и посетить непопулярные туристические места.

Где отдохнуть летом в Беларуси

Обратите свое внимание на Гродненскую, Витебскую области и Полесье. Там вы найдете уникальную природу, которую нельзя встретить в других странах. О самых необычных местах в своем блоге в TikTok рассказала @yana_chey.

Смотрите видео и узнаете о том, какие места точно нужно посетить во время путешествия в Беларуси.

Ранее сообщалось, какие документы нужны россиянину для путешествия в Беларусь.

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