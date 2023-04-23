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5 часов назад

Как россиянам попасть в Перу

Мира Маркина

Перу — это страна в Южной Америке, на территории которой находятся тропические леса Амазонии и знаменитый древний город инков Мачу-Пикчу, где все мечтают погладить лам.

Как россиянам попасть в Перу
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как попасть туда россиянам и какие нужны документы? Рассказываем в материале "Рамблера".

Российским туристам, чтобы приехать в Перу, не нужно оформлять визу. Находиться в государстве без нее можно до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Путешественнику нужен только заграничный паспорт, который действует, как минимум, шесть месяцев после выезда из страны. Продлить срок безвизового нахождения в Перу нельзя. За нарушение закона придется заплатить штраф в размере 100 рублей (4,6 PEN) за каждый день.

При въезде в страну туриста могут попросить показать бронь обратных билетов. Коронавирусные справки, сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста, предоставлять не нужно. Медицинская страховка необязательна, однако мы не рекомендуем от нее отказываться.

Почему нельзя экономить на страховке в путешествии и как ее выбрать

В странах Южной Америки, в том числе Перу, существует риск заразиться желтой лихорадкой. Это вирусное заболевание, передающееся человеку через укус комаров. Поэтому Роспотребнадзор рекомендует сделать за 10 дней до поездки сделать вакцину тем, кто планирует путешествовать по джунглям.

На данный момент из России в Перу нет прямых рейсов. Лететь придется с пересадками. Например, в Стамбуле, Берлине, Мадриде, Тель-Авиве и других городах. Время в пути может занять больше суток, если лететь из Москвы, а стоимость билета в одну сторону начинается 64 тысяч рублей без багажа.

Заграница,Роспотребнадзор,
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