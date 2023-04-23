Как россиянам попасть в Перу

Перу — это страна в Южной Америке, на территории которой находятся тропические леса Амазонии и знаменитый древний город инков Мачу-Пикчу, где все мечтают погладить лам.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Как попасть туда россиянам и какие нужны документы? Рассказываем в материале "Рамблера".

Российским туристам, чтобы приехать в Перу, не нужно оформлять визу. Находиться в государстве без нее можно до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Путешественнику нужен только заграничный паспорт, который действует, как минимум, шесть месяцев после выезда из страны. Продлить срок безвизового нахождения в Перу нельзя. За нарушение закона придется заплатить штраф в размере 100 рублей (4,6 PEN) за каждый день.

При въезде в страну туриста могут попросить показать бронь обратных билетов. Коронавирусные справки, сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста, предоставлять не нужно. Медицинская страховка необязательна, однако мы не рекомендуем от нее отказываться.

В странах Южной Америки, в том числе Перу, существует риск заразиться желтой лихорадкой. Это вирусное заболевание, передающееся человеку через укус комаров. Поэтому Роспотребнадзор рекомендует сделать за 10 дней до поездки сделать вакцину тем, кто планирует путешествовать по джунглям.