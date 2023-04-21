На Пхукете и в Паттайе экстремальная жара

Апрель в Таиланде стал самым жарким за последние несколько лет. Метеорологический департамент страны предупредил, что сегодня индекс жары (ощущаемая температура с учетом влажности воздуха) на Пхукете превысит 54 °C. Как сообщает издание Thai PBS World, столь же экстремальный показатель будет в Бангкоке и в порту Лаем Чабанг, где принимают круизные лайнеры, – в 25 км к северу от Паттайи.

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В действительности, по прогнозам, на курортах Паттайи и Пхукета 21 апреля столбик термометра достигнет отметки 34 °C в тени. Снижения температуры ожидают со следующей недели, когда пойдут дожди.

Российские туристы в целом не испытывают особого дискомфорта на тайских курортах из-за погоды. В соцсетях отмечают, что на Пхукете «дождей нет 3 недели, днем жарко, а по вечерам душно», «пот по спине течет после прогулки». «Все нормально, я не в претензии: 33 днем, 28–29 – вечером и ночью», – бодро пишут в паблике. «Мы на Май Кхао, тут тень всегда, поэтому с пляжа можно вообще не уходить», – делятся впечатлениями в чате.

Отдыхающие в Паттайе россияне также довольны теплым, как парное молоко, морем и ловят легкий бриз на побережье. Последние несколько дней от жаркой погоды туристов спасало массовое обливание – на прошлой неделе в стране вновь разрешили праздновать Сонгкран с соблюдением традиций, когда прохожих поливают со всех сторон холодной водой.

В метеорологическом ведомстве предупреждают, что значение индекса жары более 54 °C является опасным для человека: длительное пребывание на улице может привести к тепловому удару, судорогам в ногах, проблемах с желудком и к другим сбоям в работе организма. Медики также советуют не забывать о солнцезащитных средствах, пить больше воды, носить головные уборы.