«Мопедов здесь не просто много — их до черта. Они везде. Они сигналят, ездят как попало: по тротуарам, по встречке. На светофоры мопедистам плевать и пропускать на пешеходном переходе вас здесь никто никогда не будет. Первое правило жизни во Вьетнаме: вопрос выживания пешехода — это забота самого пешехода», — иронично высказался россиянин.