Несколько классных идей, где провести майские праздники

Хотите погрузиться в атмосферу арабской сказки или выберите безмятежный отдых на берегу океана? Вариантов масса! Рассказываем подробнее.

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Удивительные природные локации, продуманный до мелочей дизайн, расслабляющие спа-процедуры, изысканные гастрономические предложения и индивидуально подобранная программа развлечений на роскошных курортах из подборки ниже, помогут вам определиться с лучшим местом, чтобы долгожданный майский отдых прошел незабываемо.

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One&Only Royal Mirage

Этот курорт сочетает в себе легенды арабского мира и современную роскошь, с его замысловатой архитектурой, экзотическими куполами и башнями, спокойными внутренними дворами и пышными садами. Отель One&Only Royal Mirage расположен на потрясающем частном пляже длиной в милю, фоном для которого служат пальмы. Окруженный захватывающими дух 65 акрами ландшафтных садов, курорт является идеальным местом для знакомства с Дубаем и его многочисленными чудесами. Гости могут насладиться множеством захватывающих впечатлений, таких как полет на воздушном шаре над пустыней на рассвете или плавание по скрытым бухтам Персидского залива. Вариантов размещения множество, так же, как и возможностей отведать изысканные блюда в восьми ресторанах, включая два под руководством знаменитого шеф-повара Мауро Колагреко.

Среди других удобств – четыре бассейна, три теннисных корта, традиционный восточный хаммам и выдающийся институт красоты и здоровья с роскошным спа-центром, созданным в партнерстве с экспертами Espa. Здесь гостей ждет оазис безмятежности с многочисленными процедурными кабинетами, успокаивающими зонами отдыха и специализированным магазином спа-бутиков. Центр построен на трех ключевых концепциях: релаксация, восстановление и обновление. Он предлагает индивидуальные программы для посетителей, которые помогают им обрести спокойное душевное состояние, снизить физическое напряжение, повысить уровень энергии и восстановить силы. Для тех, кто хочет выйти за пределы курорта и исследовать ОАЭ, предлагается множество вариантов, отвечающих индивидуальным предпочтениям. Вы можете отправиться всей семьей в один из самых популярных аквапарков Дубая или насладиться культурным вечером на оперном представлении. Спортсменам понравится расположенное неподалеку 18-луночное поле для гольфа pga, а любители виндсерфинга или парусного спорта могут попробовать свои силы в теплых водах Персидского залива. Специалисты курорта разработали подборку захватывающих сафари по пустыне и романтических круизов с ужином при луне, которые позволят гостям погрузиться в богатую культуру аравийского мира.

Emerald Maldives Resort & Spa

Emerald Maldives Resort & Spa – один из ведущих отелей мира, является частью известной итальянской сети The Emerald Collection, принадлежащей семье Скарапиккья, которая уже более четырех десятилетий управляет роскошными отелями в Индийском океане, на Карибах и в Восточной Африке. Этот эксклюзивный курорт площадью 20 гектаров расположен на острове Фасмендху атолла Раа – одном из крупнейших частных островов на Мальдивах, куда можно добраться из международного аэропорта Мале на гидросамолете за 40 минут. Гости могут исследовать этот привлекательный пейзаж пешком или на велосипеде, который предоставляется на каждой вилле. Кроме того, с главного пляжа курорта отправляются экскурсии по снорклингу и дайвингу под руководством профессиональных инструкторов из собственного дайвинг-центра. За роскошным дизайном курорта стоял признанный американский архитектор Эдвард Дэвид Пул, который создал эстетику, дополняющую потрясающий тропический ландшафт. Он использовал такие материалы, как бамбук, натуральный камень и листья иланг-иланга, чтобы придать курорту уникальную атмосферу изысканности, спокойствия и итальянского стиля. Цветовая гамма включает оттенки бирюзы, напоминающие кристально чистые воды Индийского океана, белые стены и мрамор в ванных комнатах, а также натуральное дерево, контрастирующее с пышной зеленой листвой острова. Этот курорт располагает 60 пляжными виллами и 60 водными виллами семи различных категорий, что делает его идеальным местом для отдыха пар, семей с детьми или групп друзей.

Семейная пара может воспользоваться одной из роскошных пляжных вилл с джакузи на открытом воздухе, а те, кто путешествует семьей с детьми, могут остановиться на семейной вилле с двумя спальнями, частным садом и бассейном-инфинити с бесподобным видом на Индийский океан. Изумрудная коллекция” предлагает уникальную концепцию «все включено», которая обеспечивает гостям роскошные удобства. От изысканных обедов в ресторанах и барах курорта до множества развлечений, включая фитнес, водные виды спорта и экскурсии для снорклинга и прогулок на лодке – все это создано специально для каждого гостя. Для семей есть доступ в детский клуб Dolphin площадью 1500 квадратных метров – один из крупнейших на Мальдивском архипелаге, где ежедневно проводится обновляемая развлекательная программа под профессиональным руководством.

Ali Bey Resort Sorgun

Посетители курорта Ali Bey Resort Sorgun могут насладиться идеальным отдыхом в мае со своей семьей. Роскошный курорт площадью 12 гектаров, расположенный на восточном побережье Сайда недалеко от Соргуна, может похвастаться благоухающими сосновыми лесами, чистым воздухом и красивыми дорожками, усаженными пальмами, для спокойного отдыха. Архитектурные шедевры, созданные ведущим местным дизайнером Z. F. Dizayn придали курорту аутентичную средиземноморскую атмосферу, с которой не может сравниться ни один другой. Кроме того, 429 номеров, 300-метровый частный песчаный пляж, 10 различных ресторанов и 7 баров, предлагающих широкий выбор блюд от греческой до японской кухни – гости будут избалованы выбором во время своего пребывания здесь!

Grand Park Kodhipparu

Еще один курорт на Мальдивах, заслуживающий внимания. Уникальное место, в котором прекрасным образом сочетаются атмосфера роскоши, безмятежность и идеи устойчивого развития. Он расположенный на побережье лазурного океана. 120 вилл, в которые входят водные и просторные виллы с двумя и более спальнями, а также панорамным бассейном, водным и спортивным центрами и, конечно, незабываемыми тропическими пейзажами. Посетители могут насладиться широким выбором блюд различных кухонь мира в трех авторских ресторанах. В The Edge гостям дают шанс понаблюдать за приготовлением деликатесов международной кухни или отправиться на романтический ужин с видом на бескрайний океан; в Breeze Poolside Dining & Bar предлагают насладиться меню закусок азиатской и средиземноморской кухонь в современной авторской интерпретации, а уединенное расположение ресторана Firedoor предлагает прекрасную возможность устроить особенный праздничный ужин с настоящим гастрономическим гриль-шоу. Дизайн ресторанов создан с использованием уникальных предметов декора из натурального дерева и прекрасно отражает экзотику мальдивской природы. Grand Park Kodhipparu поддерживает философию здорового образа жизни, что отражается и в меню отмеченного множеством наград спа-центра курорта, предлагающего процедуры по улучшению ментального и физического самочувствия. Так, в семи процедурных кабинетах с видом на океан гостям доступны авторские программы, созданные в сотрудничестве с брендом Comfort Zone, каждая из которых включает разнообразные аюрведические массажи на фирменной продукции с использованием традиционных техник глубокой проработки мышц.