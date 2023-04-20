Мальдивы: почему отдых с мая по сентябрь станет самым лучшим
Мальдивские острова находятся практически на экваторе и знамениты тем, что здесь царит круглогодичное лето. При этом они имеют тропический муссонный климат. С мая по сентябрь сезон идет на спад. Это обусловлено дождями, которые выпадают, как правило, короткими проливными ливнями. Однако солнечные дни всё еще являются частыми гостями на островах. И именно у такого сезона есть свои преданные поклонники, которые покупают туры исключительно в данный период.
Премиум-туроператор Corona Travel делится секретами: что привлекает отдыхающих.
Эксклюзивные предложения от отелей
Как правило, сезон с мая по сентябрь является самым бюджетным и насыщенным лучшими предложениями: отели, курорты и авиакомпании снижают цены на номера, туристические пакеты и авиабилеты. Благодаря специальным условиям вы сможете позволить себе отдых на luxury-вилле и великолепные рестораны, расположенные на территории отелей.
Для тех, кто ищет уединение
Если вы хотите сбежать из пыльного и заполненного города и избежать большого скопления людей, ограниченного количества рейсов, отелей и длинных очередей в пик сезона, то нет ничего подходящее этого времени для отдыха на Мальдивских островах.
Сезон для встречи со скатами, мантами и китовыми акулами
Идеальным для наблюдений за скатами, мантами и китовыми акулами считается период с мая по ноябрь. В этот момент в тропических водах Мальдивского архипелага цветет зоопланктон и привлекает скатов и акул возможностью подкрепиться.
Звезды становятся ближе
Особенно часто здесь отдыхают знаменитости, как российские, так и звезды Голливуда. Они стремятся избегать наплыва туристов, поэтому выбирают время, когда людей в отелях становится меньше.
Идеальный сезон для путешествия с Corona Travel
Corona Travel - 18 лет индивидуальных путешествий. Бренд известен избранному кругу истинных поклонников комфортабельного отдыха. Именно поэтому эксперты Corona Travel смогут организовать идеальный и наполненный лучшими впечатлениями отдых, который будет ВАШИМ лучшим сезоном на Мальдивах. Наш сайт +7 (495) 540-54-17 info@coronatours.ru Телеграм Яндекс.Дзен ВКонтакте