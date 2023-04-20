На Кипр с «Русским Экспрессом»

«Русский Экспресс» приглашает на Кипр! Туроператор предлагает турпакеты с гарантированным перелетом на регулярных рейсах а/к Jazeera Airways с комфортными стыковками в Кувейте. Стыковка по дороге туда – 4 часа 10 минут, обратно 1 час 45 минут.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Полетная программа стартует 3 мая и продлится до 30 октября с вылетами по понедельникам, средам и субботам. К бронированию доступны даты майских праздников – отличная возможность посетить любимый остров, где уже стоит прекрасная солнечная погода с дневной температурой +26 °C.

Для тех, кто успеет забронировать тур до конца апреля, действует скидка на отели до 30%.

0–5,99 лет – 0 евро

6–11,99 лет – 45 евро

12–99 лет – 85 евро Оформить визу на Кипр можно также через «Русский Экспресс» и по специальной цене:

Срок оформления 5–6 рабочих дней.

Туроператор предлагает широкий выбор отелей любой категории на курортах давно полюбившегося острова. Выбрать гостиницу и забронировать тур под ключ можно на сайте «Русского Экспресса».