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56 минут назад

На Кипр с «Русским Экспрессом»

TourDom

«Русский Экспресс» приглашает на Кипр! Туроператор предлагает турпакеты с гарантированным перелетом на регулярных рейсах а/к Jazeera Airways с комфортными стыковками в Кувейте. Стыковка по дороге туда – 4 часа 10 минут, обратно 1 час 45 минут.

На Кипр с «Русским Экспрессом»
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Полетная программа стартует 3 мая и продлится до 30 октября с вылетами по понедельникам, средам и субботам. К бронированию доступны даты майских праздников – отличная возможность посетить любимый остров, где уже стоит прекрасная солнечная погода с дневной температурой +26 °C.

Для тех, кто успеет забронировать тур до конца апреля, действует скидка на отели до 30%.

Оформить визу на Кипр можно также через «Русский Экспресс» и по специальной цене:
  • 0–5,99 лет – 0 евро
  • 6–11,99 лет – 45 евро
  • 12–99 лет – 85 евро

Срок оформления 5–6 рабочих дней.

Туроператор предлагает широкий выбор отелей любой категории на курортах давно полюбившегося острова. Выбрать гостиницу и забронировать тур под ключ можно на сайте «Русского Экспресса».

Стоимость туров на майские праздники с вылетами 3 и 6 мая – от 42 480 руб./чел. с перелетом.

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