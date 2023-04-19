Туристы из России не знают, что делать в Катаре

Катар сообщил о переводе процесса выдачи всех электронных виз на новый портал. Речь о ресурсе Hayya, созданном для регистрации болельщиков ЧМ-2022. Он прошел успешную обкатку, обработав запросы миллиона гостей из разных стран.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Через сайт можно загрузить документы и оплатить необходимый сбор. Также весь этот функционал доступен в одноименном приложении для смартфона. Упростив процесс получения виз, страна хочет закрепить за Дохой статус главной арабской туристической столицы. Значительно перераспределить поток туристов в этот регион они намереваются к 2030 году.

Но пока что в маркетинговом плане откровенно проигрывают ОАЭ. И зачастую на местах. Так, например, российские туристы до сих пор не знают, с какой целью им ехать в Катар. Донести до них нужную информацию представительство в России, похоже, не может.

«Там больше чем несколько дней и нечего делать», - пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».