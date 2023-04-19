Туристические места Китая оборудуют сетью 5G

К 2025 году Пекин планирует завершить строительство сетей 5G в туристических местах, следует из документа, который обнародовали китайские Министерство промышленности и информатизации и Министерство культуры и туризма.

В частности, с помощью 5G+ Китай создаст ряд «умных» живописных мест, поселков и предприятий в сфере туризма.

Кроме того, к 2025 году в Китае сформируется экосистема для индустрии умного туризма. В числе конкретных мер по ее созданию – разработка отраслевых стандартов 5G+, связанных с интеллектуальным туризмом, и внедрение 30 прикладных решений для его развития.