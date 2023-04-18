Лучшие мировые курорты для майского путешествия

Уникальные природные локации, продуманный до мелочей дизайн, расслабляющие спа-процедуры, изысканные гастрономические предложения и индивидуально подобранная программа развлечений от команды профессионалов — на роскошных курортах из подборки ниже позаботятся о том, чтобы долгожданный майский отдых прошел незабываемо.

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Восточная сказка в One&Only Royal Mirage

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Майские праздники — прекрасный повод для путешествия в одно из самых популярных направлений последних лет, Дубай. Всего в нескольких минутах езды от бурлящего жизнью центра мегаполиса находится курорт, олицетворяющий первозданную ориентальную роскошь — One&Only Royal Mirage. Этот восточный оазис является вторым курортом в Дубае от всемирно признанного бренда One&Only, предлагающего курорты ультра-премиального сегмента в самых красивых местах планеты: от экзотичной Руанды до живописных Мальдив.

Antenna Daily

Майские праздники — прекрасный повод для путешествия в одно из самых популярных направлений последних лет, Дубай.

Опираясь на богатую историю и традиции региона, One&Only Royal Mirage воплощает в жизнь мифы древней Аравии через архитектуру и дизайн: гармонию ажурных арок, ориентальных куполов и башен, уютных внутренних двориков и пышных садов. Название «Royal Mirage» происходит от древней арабской легенды об экспедиции, целью которой было найти остатки знаменитого королевского дворца под зыбучими песками древнего Дубая.

Курорт, расположенный на километровом частном побережье с видом на Пальму и окруженный 65 акрами ландшафтных садов, является идеальной отправной точкой для знакомства с Дубаем. В распоряжении его гостей множество удивительных приключений от индивидуальных полетов на воздушном шаре над пустыней на рассвете до морских прогулок по невиданным уголкам Персидского залива. Окруженный пышными садами One&Only Royal Mirage предлагает широкий выбор роскошных номеров, восемь ресторанов, в том числе два под руководством знаменитого шеф-повара Мауро Колагреко (Mauro Colagreco), четыре плавательных бассейна, три теннисных корта, традиционный восточный хаммам, а также Институт здоровья и красоты, включающий спа-центр One&Only.

Особой гордостью курорта является его превосходный спа-центр. В партнерстве с лучшими экспертами премиального бренда ESPA спа-центр One&Only — это оазис безмятежности со множеством процедурных кабинетов, уединенной зоной релаксации и специализированным спа-бутиком. Концепция центра основана на трех основных принципах: расслаблении, восстановлении и обновлении, и предлагает авторские программы, адаптированные под индивидуальные потребности гостей. Здесь каждый путешественник сможет обрести ментальное спокойствие, снять физическое напряжение, восстановить уровень энергии и восполнить жизненные силы.

Для гостей, которые решат отправиться за пределы пышных окрестностей курорта, чтобы исследовать ОАЭ, One&Only Royal Mirage подготовил серию программ, адаптированных к предпочтениям каждого гостя. Путешественники могут познакомиться с Дубаем, отправившись всей семьей в лучшие аквапарки города или проведя насыщенные культурные вечера, слушая оперу мирового класса. Для любителей спорта организуют партию в гольф на близлежащем 18-луночном поле PGA и предложат попробовать свои силы в виндсерфинге или парусном спорте в теплых водах Персидского залива. Захватывающие сафари по пустыне и круизы с ужином при луне — это лишь некоторые из предложений, которые созданы профессионалами курорта для всех гостей, желающих ближе познакомиться с арабской культурой.

Итальянский колорит Emerald Maldives Resort & Spa

Входящий в группу The Leading Hotels of the World, курорт Emerald Maldives Resort & Spa является частью итальянской сети The Emerald Collection, принадлежащей семье Скарапиккья c более чем сорокалетним опытом управления роскошными отелями в Индийском океане, Карибском бассейне и Восточной Африке.

Antenna Daily

Курорт занимает территорию площадью 20 гектаров на острове Фасмендху атолла Раа — одном из крупнейших частных островов Мальдивского архипелага, добраться до которого от международного аэропорта Мале можно за 40 минут на гидросамолете. Гости комплекса могут изучить живописную территорию пешком или на велосипедах, доступных на каждой вилле, а также отправиться на исследование природного кораллового рифа, окружающего остров: индивидуальные и групповые сноркелинг- и дайвинг-туры под руководством профессиональных инструкторов собственного дайвинг-центра курорта отправляются прямо с главного пляжа.

За элегантные экстерьеры и интерьеры курорта отвечал американский архитектор Эдвард Дэвид Пул, который смог спроектировать неповторимый дизайн, идеально дополняющий окружающий тропический ландшафт. Используя такие натуральные материалы как бамбук, природный камень и листья иланг-иланга, авторам проекта удалось создать уникальное место, отличающееся изысканной утонченностью, гармонией с окружающей природой и итальянским колоритом. В оформлении интерьеров доминирует цветовая палитра с различными оттенками бирюзового, напоминающими кристально чистую воду Индийского океана, оттенками белого на стенах и в мраморе ванных комнат, а также природным деревом, которые контрастируют с яркой и насыщенной зеленью острова.

В распоряжении гостей курорта — 60 водных и 60 пляжных вилл в семи различных категориях, в каждой из которых созданы идеальные условия для самых разных путешественников, включая пары, семьи с детьми и компании друзей. Влюбленные и молодожены могут разместиться в одной из роскошных пляжных вилл с джакузи под открытым небом, а для отдыха с детьми идеально подойдут семейные виллы с двумя просторными спальнями, собственным садом и частным панорамным бассейном с видами на бескрайний Индийский океан.

Главной особенностью сети The Emerald Collection является фирменная концепция Deluxe All-Inclusive — роскошный отдых по системе «все включено», в которую входит не только широкий выбор первоклассных гастрономических предложений в ресторанах и барах курорта, но и разнообразная программа развлечений. Так, у путешественников есть доступ к фитнес-центру и разнообразным водным видам спорта, возможность отправиться на морскую экскурсию со снорклингом для знакомства с экзотическими морскими обитателями или на морскую прогулку на яхте, а для семей — доступ в детский клуб Dolphin Kids Club площадью 1500 кв.м, который является самым большим и одним из лучших на всем Мальдивском архипелаге и предлагает ежедневно обновляемую развлекательную программу под присмотром команды профессиональных аниматоров.

Главной особенностью сети The Emerald Collection является фирменная концепция Deluxe All-Inclusive.

В рамках концепции Deluxe All-Inclusive гостям доступен широкий выбор гастрономических предложений: международная кухня в главном ресторане Aqua, средиземноморские блюда в пляжном гриль-клубе курорта, а также меню двух ресторанов с латино-американской и азиатской кухнями Amazonico и Le Asiatique, все блюда которых готовятся только из лучших ингредиентов и сопровождаются высочайшим уровнем сервиса.

Будучи частью The Emerald Collection, курорт буквально пронизан итальянским колоритом и узнаваемым стилем сети. Особое внимание в Emerald Maldives Resort & Spa уделяется винной культуре: в барной карте курорта можно встретить более 50 марок вин и премиальные алкогольные бренды на самый искушенный вкус. И без того обширную винную карту дополняет ограниченный тираж авторского вина Emerald Rosso Riserva 2019 года, произведенного из сорта винограда Санджовезе с тосканских холмов, которое хранится в уникальном подводном погребе курорта и доступно к заказу за отдельную плату.

Фирменное турецкое гостеприимство в Ali Bey Resort Sorgun

Недавно открывшийся на новый сезон, Ali Bey Resort Sorgun — превосходное место для проведения майских праздников в кругу семьи. Курорт, занимающий 12 гектаров ухоженной территории с фруктовыми садами, расположен на восточном побережье курортного города Сиде близ местечка Соргун, славящегося своими ароматными сосновыми лесами, чистейшим воздухом, пальмовыми аллеями и умиротворяющей тишиной.

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Над дизайном Ali Bey Resort Sorgun работала команда лучших местных архитекторов.

Над дизайном Ali Bey Resort Sorgun работала команда лучших местных архитекторов, в частности – известный турецкий дизайнер Зейнеп Фадыллыоглу (Z. F. Dizayn), под художественным руководством которой курорт обрел истинный флер средиземноморского богатства. К услугам гостей курорта — 429 номеров, собственный 300-метровый песчаный пляж, 10 ресторанов и 7 баров, предлагающих самые разнообразные блюда кухонь всего мира — от греческой до японской. На территории курорта Ali Bey Resort Sorgun гостей также ждут роскошный сад, спроектированный выдающимся ландшафтным архитектором Эрманно Кассаско, детский клуб Mima Club, анимационный бассейн, тихий бассейн с натуральным каменным покрытием, расположенный среди сосен, а также бассейн с подогревом и особый бассейн для терапии по Кнейпу. Для запоминающегося семейного отдыха курорт предлагает большой аквапарк с разнообразием водных горок, а также поле для мини-гольфа, различные водные виды спорта и всемирно известную фитнес-студию Fitness First, оснащенную по последнему слову техники.

Особое место в концепции сети занимает большой теннис. Так, Ali Bey Resort Sorgun насчитывает 39 теннисных кортов, среди которых 34 корта с грунтовым покрытием, два корта для игры в падел-теннис и три специальных корта для детей. Теннисный центр при поддержке школы PCT предлагает весь спектр услуг от компьютерного анализа до натяжки ракеток. Теннисные курсы по специально разработанной методике доступны для игроков всех уровней и детей с 6 лет, а все тренеры имеют лицензии DTB/VDT.

Гастрономия курорта удовлетворит желания даже искушенных гурманов. От японского ресторана на пляже Kaigan Teppanyaki A’ la Carte, где каждый вечер для путешественников будут проведены кулинарные шоу с блюдами на открытом огне, до аутентичного ресторана османской кухни Keyf’i Safa Anatolian Cuisine A’la Carte, где в атмосфере восточного дворца гости насладятся традиционными турецкими деликатесами — рестораны и бары курорта предлагают исключительное разнообразие кухонь всего мира для новых гастрономических открытий и впечатлений.

Насыщенный отдых с заботой об экологии в Grand Park Kodhipparu

Расположенный на побережье лазурного океана, курорт Grand Park Kodhipparu на Мальдивах – уникальное место, в котором прекрасным образом сочетаются атмосфера роскоши, безмятежность и идеи устойчивого развития. Курорт может похвастаться 120 виллами – от захватывающих дух водных вилл до просторных вилл с двумя и более спальнями, а также панорамным бассейном, водным и спортивным центрами и, конечно, незабываемыми тропическими пейзажами.

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В распоряжении гостей курорта — широкий выбор блюд различных кухонь мира в трех авторских ресторанах. В The Edge гости могут понаблюдать за приготовлением деликатесов международной кухни или отправиться на романтический ужин с видом на бескрайний океан; в Breeze Poolside Dining & Bar предлагают насладиться меню закусок азиатской и средиземноморской кухонь в современной авторской интерпретации, а уединенное расположение ресторана Firedoor предлагает прекрасную возможность устроить особенный праздничный ужин с настоящим гастрономическим гриль-шоу. Дизайн ресторанов создан с использованием уникальных предметов декора из натурального дерева и прекрасно отражает экзотику мальдивской природы.

Grand Park Kodhipparu поддерживает философию здорового образа жизни, что отражается и в меню отмеченного множеством наград спа-центра курорта, предлагающего процедуры по улучшению ментального и физического самочувствия. Так, в семи процедурных кабинетах с видом на океан гостям доступны авторские программы, созданные в сотрудничестве с брендом Comfort Zone, каждая из которых включает разнообразные аюрведические массажи на фирменной продукции с использованием традиционных техник глубокой проработки мышц.

Для любителей приключений, курорт приготовил множество водных развлечений и спортивных активностей.

Для любителей приключений, курорт приготовил множество водных развлечений и спортивных активностей. Grand Park Kodhipparu расположен на живописном атолле Северный Мале, что делает его идеальным местом для дайвинга. Гости могут выбрать подводное плавание с маской и трубкой у красочного кораллового рифа курорта среди экзотических морских обитателей, пройти расширенные обучающие курсы PADI (профессиональной ассоциации инструкторов по дайвингу), а самые юные путешественники могут записаться на специализированные дайвинг-программы для детей. Поклонники активного отдыха смогут оценить разнообразные виды спортивных развлечений, включающие каякинг, виндсерфинг, катание на гидроцикле и катамаране, а также снорклинг, водные лыжи, вейкбординг, кайтсерфинг и многое другое.