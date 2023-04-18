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4 часа назад

Что нужно проверить при аренде авто за границей: чек-лист

Мария Каткова

Арендовать машину за границей удобнее, чем ездить на организованные групповые экскурсии. Это удобно: вы сами можете планировать свое время и маршрут. Однако при аренде можно столкнуться с обманом и некоторыми проблемами с машиной. О том, что нужно проверить при аренде, — в материале “Рамблера”.

Что нужно проверить при аренде авто за границей: чек-лист
Фото: UnsplashUnsplash

Перед тем, как выбирать машину, подумайте о том, что вы собираетесь на ней посетить. Изучите дороги и подберите подходящую машину. Если вы собираетесь путешествовать за город, то вам нужен будет внедорожник. Также сравнивайте цены и следите за тем, чтобы машина уложилась в ваш бюджет. Есть несколько конкретных нюансов, которые стоит учесть при аренде машины за границей.

  • Возврат залога. Изучите, каким образом возвращается залог. Отдают его сразу же или спустя какое-то время. В некоторых случаях залог отправляют спустя месяц после завершения аренды, чтобы покрыть штрафы.
  • Необходимые документы. Как правило, для аренды машины за границей необходимо получить международное водительское удостоверение (МВУ). Его можно оформить в любом отделении российского ГИБДД.
  • Точка сбора. В зависимости от того, куда вам привозят автомобиль, цена аренды может меняться. Так, если вы забираете машину в офисе арендной компании, то с вас не берут дополнительных денег. Пригон машины в аэропорт — самая дорогая опция.
  • Страховка. Изучите условия страховки и что она покрывает. Также обсудите с арендной компанией возможность увеличения суммы страховки, если вы берете в аренду дорогой автомобиль.
  • Повреждения. Этот пункт касается приема машины. Как правило, арендные компании заранее фиксируют все вмятины и царапины на автомобиле, но на всякий случай сфотографируйте машину со всех сторон под разными ракурсами. В случае вопросов вы сможете подтвердить то, что повреждение было еще до вас.
Заграница,
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