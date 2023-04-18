Что нужно проверить при аренде авто за границей: чек-лист

Арендовать машину за границей удобнее, чем ездить на организованные групповые экскурсии. Это удобно: вы сами можете планировать свое время и маршрут. Однако при аренде можно столкнуться с обманом и некоторыми проблемами с машиной. О том, что нужно проверить при аренде, — в материале “Рамблера”.

Перед тем, как выбирать машину, подумайте о том, что вы собираетесь на ней посетить. Изучите дороги и подберите подходящую машину. Если вы собираетесь путешествовать за город, то вам нужен будет внедорожник. Также сравнивайте цены и следите за тем, чтобы машина уложилась в ваш бюджет. Есть несколько конкретных нюансов, которые стоит учесть при аренде машины за границей.