Туристы пытаются сэкономить, выбирая туры в Египет вместо Турции

В связи с существенным ростом цен на туры в Турцию некоторые туристы просят турагентов подобрать им более экономичные варианты отдыха. «Чаще всего альтернативой Анталийскому побережью выступает Египет, – отмечает руководитель “Трэвел Лэнд” Екатерина Жарикова. – Летом он чуть дешевле, но туристам нужно быть готовыми к тому, что отели по уровню будут попроще турецких».

Фото: Tourdom Tourdom

Разницу в ценах хорошо видно по среднему чеку. В сервисе онлайн-бронирования туров Level.Travel по Египту он составляет 174 тыс. руб. на двоих взрослых, что примерно на 15 тыс. руб. ниже среднего чека по Турции.

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Что касается востребованных в летнее время отелей, они, по словам турагентов, совпадают с зимними «хитами». В среднем ценовом сегменте спросом пользуется, в частности, Albatros Palace Sharm 5* в Шарм-эль-Шейхе. Тур на 7 ночей в июне с вылетом из Москвы можно забронировать за 202 тыс. руб. на двоих. А также Meraki Resort Adults Only 4* в Хургаде с клубной концепцией «только для взрослых» (193 тыс. руб.).

Из относительно бюджетных вариантов туристы чаще выбирают Albatros Beach Club Abou Soma 4* (159 тыс. руб. на двоих), Seagull Beach Resort & Club 4* (156 тыс.) и Tia Heights Makadi Bay 5* (146 тыс.) в Хургаде, Safir Sharm Waterfalls 5* (150 тыс.) в Шарме. «Экономящие туристы хорошо воспринимают эти гостиницы. Просто надо четко описать отель туристам, чтобы не было завышенных ожиданий», – поясняют турагенты.

«В высоком ценовом сегменте хорошим спросом пользуются сетевые гостиницы Sunrise, Rixos, Baron, Albatros. Качественных объектов премиум-уровня в Египте не так уж и много», – отмечает руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.

Недельный отдых в люксовом Rixos Premium Seagate в июне обойдется в 280 тыс. руб. на двоих, в Sunrise Diamond Beach – в 245 тыс. Цены приведены с учетом перелета из Москвы.

В то же время, по словам представителей розницы, рассматривая отели премиум-класса в Египте, туристы могут за те же деньги выбрать и другие направления – Пхукет или даже Мальдивы. «Все-таки у туристов в сознании остается, что Египет не может стоить столько же, сколько Мальдивы, – говорит турагент Дмитрий Чистяков (“Тройка-Тур”). – Поэтому у нас “Риксосы” и “Санрайзы” продаются редко».