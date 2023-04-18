Шанхай ждёт туристов из России

Власти Шанхая придают большое значение развитию сотрудничества с Россией в туристической сфере и провели подготовительную работу для начала приема туристов из РФ. Об этом сообщили в понедельник корр. ТАСС в пресс-службе Управления по делам культуры и туризма Шанхая.

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«Управление по делам культуры и туризма Шанхая придает большое значение дружеским и туристическим обменам между Китаем и Россией. С целью привлечения российских туристов в Шанхай на фоне постепенного возобновления международных туристических поездок мы провели ряд подготовительных мероприятий, чтобы предоставить российским туристам более качественные услуги», — рассказали в ведомстве.

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Как указали в управлении, речь идет, в частности, об обновлении контента на сайте, где на 14 языках, в том числе и на русском, можно найти самую актуальную информацию по туристическим ресурсам в Шанхае.

«Российские туристы могут получить информацию о въездных визах, возврате НДС при выезде, ресторанах, отелях, транспорте, экскурсиях, шоппинге, развлечениях и другие необходимые сведения», — отметили в ведомстве.

По прибытии в Шанхай, рассказали в управлении, туристы из России могут бесплатно получить информационные брошюры и карты города в 64 центрах обслуживания иностранных туристов, а также запросить необходимую информацию у персонала этих центров.

Шанхай входит в число наиболее посещаемых иностранными туристами городов Китая. В 2019 допандемийном году мегаполис посетили 9 млн туристов из-за рубежа. Город неизменно пользуется популярностью как у китайских, так и зарубежных гостей благодаря своей уникальной архитектуре, многочисленным достопримечательностям, развитой транспортной системе и инфраструктуре всевозможных развлечений.