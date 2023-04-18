Российские авиакомпании получили допуски на новые рейсы в Турцию

Росавиация выдала российским авиакомпаниям новые допуски на рейсы за рубеж. Среди направлений: Турция, Индия, Китай и Монголия. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

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В частности, Red Wings разрешили запустить рейсы в Анталью из Нижнекамска, а из Екатеринбурга – увеличить частоту полетов до 7 раз в неделю. «Икару» дали возможность летать из Москвы в Стамбул.

Также на летний период для Red Wings продлили уже действующие допуски на турецких маршрутах. Среди них рейсы из Жуковского, Махачкалы, Казани, Самары, Уфы, Владикавказа, Нальчика в Анталью и из Москвы, Челябинска, Нижнекамска – в Стамбул.

Что касается Индии, то «Аэрофлот» получил право на ежедневные полеты из Москвы в Гоа, а Red Wings – на два вылета в неделю. Кроме того, нацперу оформили постоянный допуск вместо временного на маршруте Екатеринбург – Гоа. Летать авиакомпания сможет до 4 раз в неделю. Однако стоит отметить, что у большинства перевозчиков возможность ставить рейсы в Индию отобрали. Вероятно, это связано с окончанием высокого туристического сезона на индийских курортах.