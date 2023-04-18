Названы страны, которые россияне могут посетить без загранпаспорта

Россияне могут выехать за границу по общегражданскому паспорту в этом году в четыре страны. Автор блога «Путешествия по планете» на «Яндекс. Дзен» рассказал, что нужно предъявить на границе.

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В список вошли: Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В Ереван можно добраться из многих городов РФ, уточняет блогер. Он отметил, что сам побывал на нескольких винодельнях и винных фестивалях. По российскому паспорту в Армении можно находиться шесть месяцев. Допустимо «обнулить» время пребывания, если вернуться в Россию, а затем снова прибыть в Армению.

В Белоруссию можно въехать «как по земле, так и на самолёте». В стране, по словам блогера, можно находиться неограниченное время.

Без допдокументов в Казахстане россиянам можно находиться 30 суток. По словам блогера, в Киргизии, кроме Бишкека, более нет крупных городов.