С начала года на Мальдивах побывало больше 74 тысяч россиян

Министерство туризма Мальдив сообщило, что россияне обогнали иностранцев по поездкам в их страну. С начала этого года на островах побывали 611,5 тысячи путешественников. Среди них свыше 74 тысяч россиян. В прошлом году их было больше 1,5 миллиона человек.

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Второе место занимают индийские туристы (64,7 тысячи), а третье – британцы (60 тысяч). Далее следуют путешественники из Италии и Германии.

Стоимость восьмидневного отдыха начинается от 320 тысяч рублей на двоих. Она также включает в себя перелёт и проживание в трёхзвёздночном отеле. Отдых в гостинице с четырьмя звёздами обойдётся в 345 тысяч рублей, а в «пятёрке» – от 355 тысяч до 1,1 миллиона рублей.