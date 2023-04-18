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2 часа назад

С начала года на Мальдивах побывало больше 74 тысяч россиян

runews24.ru

Министерство туризма Мальдив сообщило, что россияне обогнали иностранцев по поездкам в их страну. С начала этого года на островах побывали 611,5 тысячи путешественников. Среди них свыше 74 тысяч россиян. В прошлом году их было больше 1,5 миллиона человек.

С начала года на Мальдивах побывало больше 74 тысяч россиян
Фото: Runews24Runews24

Второе место занимают индийские туристы (64,7 тысячи), а третье – британцы (60 тысяч). Далее следуют путешественники из Италии и Германии.

Стоимость восьмидневного отдыха начинается от 320 тысяч рублей на двоих. Она также включает в себя перелёт и проживание в трёхзвёздночном отеле. Отдых в гостинице с четырьмя звёздами обойдётся в 345 тысяч рублей, а в «пятёрке» – от 355 тысяч до 1,1 миллиона рублей.

Эксперты по туризму назвали лучшие направления для недорогого отдыха для россиян в этом году. Учитывались доступность средств размещения, достопримечательности, цена на продукты питания, скорость мобильного интернета, а также уровень криминала. На первом месте – Ереван, а за ним следуют Баку и Бангкок. В перечень также вошли Сеул, Мадрид, Пекин, Вена.

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