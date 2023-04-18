Российские туристы составили четверть от всего потока на Шри-Ланке

Порядка 80 тыс. российских туристов посетили Шри-Ланку в 2022 году, что составляет четверть от общего числа иностранных туристов. Об этом ТАСС сообщил полномочный министр, советник посольства Шри-Ланки в РФ Чамила Джаяратна в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.
"В прошлом году Шри Ланка приняла 336 тыс. туристов, из которых 80 тыс. туристов из России, что составляет примерно 24% от общего числа туристов из всех стран", - сказал он, добавив, что в 2023 году на Шри-Ланке ожидают порядка 300 тыс. путешественников из России.
Ранее сообщалось, что количество рейсов между странами будет увеличено. В частности, планируется установить прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Коломбо.
Шри-Ланка переживает тяжелейший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии коронавируса, что привело к нехватке валютных резервов в стране. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов.