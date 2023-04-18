Российские туристы составили четверть от всего потока на Шри-Ланке

"В прошлом году Шри Ланка приняла 336 тыс. туристов, из которых 80 тыс. туристов из России, что составляет примерно 24% от общего числа туристов из всех стран", - сказал он, добавив, что в 2023 году на Шри-Ланке ожидают порядка 300 тыс. путешественников из России.