Большинство иностранных туристов на Мальдивах – из России

На Мальдивах подсчитали количество прибывших туристов: 606,4 тыс. человек с начала года по 15 апреля. По данным Министерства туризма страны, список иностранных гостей возглавляет Россия – 73,5 тыс. россиян выбрали отдых на тропических островах в Индийском океане.

Фото: TourDom TourDom

В топ-5 стран также входят Индия – 64,2 тыс. туристов, Великобритания – 59,6 тыс., Италия – 51,2 тыс., Германия – 45,8 тыс. отдыхающих.

Стараниями туроператоров Мальдивы больше не считают направлением только для зимнего отдыха. Можно ожидать, что россияне круглый год будут массово посещать пляжные резиденции на коралловых островах.

В России в нынешнем году предстоит недельный отдых на майские праздники и многие туристы выбрали Мальдивы. В частности, редакция TourDom.ru выяснила, что в этот период перелет до Мале обойдется в 2 раза дороже из-за высокого спроса. К увеличению перевозки с июня приведет постановка рейсов Oman Air из Москвы со стыковкой в Маскате.

Туркомпании поддерживают интерес к направлению на летние месяцы. PAC Group, например, обнародовал специальные предложения для семейного отдыха со скидками до 30% для раннего бронирования и 40% – на все планы питания. У TEZ TOUR есть программы со скидками на проживание до 45%.

Граждане России имеют безвизовый въезд на Мальдивы до 90 дней.