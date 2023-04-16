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Пять причин не ехать отдыхать в Турцию

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Чаще всего россияне для отдыха выбирают из заграничных стран Турцию. Однако там достаточно много минусов.

Пять причин не ехать отдыхать в Турцию
© РИА "ФедералПресс"

Невозможно уединиться

Толпы туристов могут испортить все впечатление от отдыха. Отпуск превращается не в приятную поездку к морю, а в борьбу за место под солнцем. В отелях заняты все номера, в ресторанах не попасть на ужин, а занимать шезлонги на пляжах надо еще с вечера.

Навязчивый сервис

Турки славятся своей гостеприимностью, однако она имеет и обратную сторону. Торговцы на рынках могут так настойчиво предлагать свой товар, что отобьют все желание что-либо покупать. В такой обстановке не будет и намека на хорошее настроение.

Некачественные пляжи

Большинство туристов едут в Турцию, чтобы полежать на пляже и позагорать. Однако пляжи в этой стране далеко не самые комфортные. Только на некоторых из них есть песок, а остальные засыпаны крупной галькой или камнями. В некоторых местах и вовсе придется прыгать с бетонного пирса, чтобы попасть в воду.

Логистические трудности

Многие сейчас не берут туры, а летают отдыхать самостоятельно. Но без посторонней помощи посетить все достопримечательности этой страны сложно, так как автобусы приходится ловить прямо на дороге, а купить билет онлайн невозможно, так как все на турецком языке.

Неинтересная природа

Большая часть Турции – степи и заросли кустарников. Ценителям природы в этой стране будет не на что смотреть. Что-то красивое можно найти только у морского побережья, передает дзен-канал «Тонкости туризма».

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