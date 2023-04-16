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32 минуты назад

Какие фразы нужно выучить перед поездкой в Армению

Мира Маркина

В Армении, как и во многих других странах СНГ, большинство людей знают или, если не говорят, то, скорее всего, понимают русский язык. Поэтому туристам из России довольно легко и комфортно, путешествуя, изъясняться с местными.

Какие фразы нужно выучить перед поездкой в Армению
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Тем не менее, всегда здорово, отправляясь в другую страну, выучить несколько базовых разговорных фраз. Так вы проявляется уважение к языку и местной культуре. Рассказываем, какие слова и фразы стоит выучить перед поездкой в Армению, в материале "Рамблера".

Приветствие

Вот, несколько фраз, как приветствовать других людей в Армении:

Barev dzes — Барев дзес — Здравствуйте

Bari aravot — Бари аравот — Доброе утро

Bari ereko — Бари ерэко — Добрый вечер

Чтобы с уважением обратиться к пожилым людям, используйте эти общеупотребительные слова:

Mayrik — Майрик — Матушка

Hayrik — Айрик — Отец

Чтобы попрощаться:

Ctesuсyun — Цтесуцюн — До свидания

Для разговора

Чтобы согласиться с чем-то, скажите "Ха" — это "да". Более вежливый вариант — "Айо". "Нет" по-армянски — "Воч". Какие фразы еще могут вам пригодиться?

Knerek — Кнерек — Извините

Shnorakalucyun — Шноракалуцюн — Спасибо (часто в Армении используют французское "Мерси")

Hndrem — Хндрем — Пожалуйста

Shat lava — Шат лава — Очень хорошо

Shat vata — Шат вата — Очень плохо

Hamecek — Хамецек — Пожалуйте (так в Армении говорят, чтобы пригласить куда-то)

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Для похода в магазин

Чтобы спросить в магазине, сколько что-то стоит, запомните эту фразу: "Са инч арже". А, чтобы понять ответ, выучите армянские цифры:

0 — зро

1 — мэк

2 — ерку

3 — ерек

4 — чорс

5 — хинг

6 — вец

7 — йот

8 — ут

9 — инэ

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