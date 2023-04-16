Какие фразы нужно выучить перед поездкой в Армению

В Армении, как и во многих других странах СНГ, большинство людей знают или, если не говорят, то, скорее всего, понимают русский язык. Поэтому туристам из России довольно легко и комфортно, путешествуя, изъясняться с местными.
Тем не менее, всегда здорово, отправляясь в другую страну, выучить несколько базовых разговорных фраз. Так вы проявляется уважение к языку и местной культуре. Рассказываем, какие слова и фразы стоит выучить перед поездкой в Армению, в материале "Рамблера".
Вот, несколько фраз, как приветствовать других людей в Армении:
Barev dzes — Барев дзес — Здравствуйте
Bari aravot — Бари аравот — Доброе утро
Bari ereko — Бари ерэко — Добрый вечер
Чтобы с уважением обратиться к пожилым людям, используйте эти общеупотребительные слова:
Mayrik — Майрик — Матушка
Hayrik — Айрик — Отец
Чтобы попрощаться:
Ctesuсyun — Цтесуцюн — До свидания
Чтобы согласиться с чем-то, скажите "Ха" — это "да". Более вежливый вариант — "Айо". "Нет" по-армянски — "Воч". Какие фразы еще могут вам пригодиться?
Knerek — Кнерек — Извините
Shnorakalucyun — Шноракалуцюн — Спасибо (часто в Армении используют французское "Мерси")
Hndrem — Хндрем — Пожалуйста
Shat lava — Шат лава — Очень хорошо
Shat vata — Шат вата — Очень плохо
Hamecek — Хамецек — Пожалуйте (так в Армении говорят, чтобы пригласить куда-то)
Чтобы спросить в магазине, сколько что-то стоит, запомните эту фразу: "Са инч арже". А, чтобы понять ответ, выучите армянские цифры:
0 — зро
1 — мэк
2 — ерку
3 — ерек
4 — чорс
5 — хинг
6 — вец
7 — йот
8 — ут
9 — инэ